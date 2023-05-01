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黃金博物館展出世界記憶國家名錄檔案 重現金銅礦歲月

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
1955年的金瓜石礦廠佈置圖中，呈現礦山的工作及生活規劃。圖／黃金博物館提供
1955年的金瓜石礦廠佈置圖中，呈現礦山的工作及生活規劃。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館與國發會檔案局合作，推出「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，除了能看到珍貴國家檔案及照片，還能透過口述影片及互動體驗，了解金瓜石因礦藏開發形成的璀璨歲月，探索礦業文化記憶。

黃金博物館表示，台灣金銅礦務產業檔案微型特展即日起在博物館共學館2樓展出，展出文件因具備獨特性、稀有性，足以見證台灣礦產發展的重要價值，日前已獲得文化部文化資產局登錄為「世界記憶國家名錄」。

黃金博物館長謝文祥說，金瓜石曾是台灣金礦重鎮，台金公司開採期間，留下如坑道分布、地質狀況等照片、圖片或公文。這批形式多元的「台灣金銅礦務產業檔案」，目前為國發會檔案局典藏。

台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展就是運用這批珍貴史料，加上黃金博物館典藏史料，訴說山城記憶，並開啟黃金博物館與檔案局合作的開端。

國發會檔案局長林秋燕表示，台金檔案像時光膠囊，封存過去金銅採礦、冶煉生產與員工生活的珍貴記憶。透過微型特展娓娓梳理，重現往日礦山的黃金歲月。

微型特展除了在黃金博物館展出，展覽內容也將濃縮在行動展架呈現，未來將開放學校團體申請，期盼藉由多元場域的推廣方式，深化扎根檔案意識。

黃金博物館表示，微型特展除了讓民眾透過國家檔案，瞭解台金公司發展的歷程與礦山生活點滴，也鼓勵民眾在觀展後，走入金瓜石礦區與街道場域，透過今昔對比，勾勒過往的生活軌跡，瞭解國家檔案對於再現歷史記憶的重要性。活動詳情可上黃金博物館及檔案局臉書粉絲頁查詢。

新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，圖為昔日台金公司煉銅廠區。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，圖為昔日台金公司煉銅廠區。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，觀眾可透過互動裝置，從地圖檔案中發掘礦坑神秘之處。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，觀眾可透過互動裝置，從地圖檔案中發掘礦坑神秘之處。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，除展出檔案及照片，並透過口述影片及互動裝置體驗，述說金瓜石的黃金歲月。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，除展出檔案及照片，並透過口述影片及互動裝置體驗，述說金瓜石的黃金歲月。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，展場設在博物館共學館2樓。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館與國發會檔案局合辦「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，展場設在博物館共學館2樓。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 金瓜石

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