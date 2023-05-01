黃金博物館展出世界記憶國家名錄檔案 重現金銅礦歲月

新北市立黃金博物館與國發會檔案局合作，推出「台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，除了能看到珍貴國家檔案及照片，還能透過口述影片及互動體驗，了解金瓜石因礦藏開發形成的璀璨歲月，探索礦業文化記憶。

黃金博物館表示，台灣金銅礦務產業檔案微型特展即日起在博物館共學館2樓展出，展出文件因具備獨特性、稀有性，足以見證台灣礦產發展的重要價值，日前已獲得文化部文化資產局登錄為「世界記憶國家名錄」。

黃金博物館長謝文祥說，金瓜石曾是台灣金礦重鎮，台金公司開採期間，留下如坑道分布、地質狀況等照片、圖片或公文。這批形式多元的「台灣金銅礦務產業檔案」，目前為國發會檔案局典藏。

台金歲月──台灣金銅礦務產業檔案微型特展就是運用這批珍貴史料，加上黃金博物館典藏史料，訴說山城記憶，並開啟黃金博物館與檔案局合作的開端。

國發會檔案局長林秋燕表示，台金檔案像時光膠囊，封存過去金銅採礦、冶煉生產與員工生活的珍貴記憶。透過微型特展娓娓梳理，重現往日礦山的黃金歲月。

微型特展除了在黃金博物館展出，展覽內容也將濃縮在行動展架呈現，未來將開放學校團體申請，期盼藉由多元場域的推廣方式，深化扎根檔案意識。