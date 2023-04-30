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河濱騎車遭暴衝水牛追逐 居民驚覺不單純：過去很溫馴

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河濱騎車遭暴衝水牛追逐 居民驚覺不單純：過去很溫馴

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北樹林河濱昨突然出現水牛爆衝追逐騎單車民眾事件，行動頗有攻擊性，畫面駭人。圖／取自「我是樹林人」臉書社團
新北樹林河濱昨突然出現水牛爆衝追逐騎單車民眾事件，行動頗有攻擊性，畫面駭人。圖／取自「我是樹林人」臉書社團

新北樹林河濱昨突然出現水牛爆衝追逐騎單車民眾事件，行動頗有攻擊性，畫面駭人，引發在地民眾討論。新北高灘處表示，目前規畫先安裝避牛樁，未來也將洽詢各縣市及專家研商合適的捕抓安置措施，呼籲民眾勿主動靠近牛群。

樹林柑園二橋下高灘地昨驚現水牛攻擊休憩民眾事件，有民眾在河濱騎乘單車，卻被水牛追逐，畫面相當駭人，有目擊民眾拍下照片上傳在地臉書社團「我是樹林人」，引發民眾討論。

有民眾猜測，「是不是有受到欺負，平時都很溫馴也不攻擊人的」、「是不是有看到紅色的東西」；也有民眾批評是河濱過度開發，因施工而打擾棲息地，牛隻當然暴怒，「看奔牛節免去西班牙」。另外，也有民眾發現牛隻身上有傷口在流血。

高灘處巡防管理隊長李俊儒說明，野牛目前棲息於鹿角溪、土城媽祖田一帶的河床上，並不會主動攻擊民眾，確認安置方式前，將參考陽明山擎天崗模式，朝向安裝避牛樁方式辦理，也呼籲民眾勿主動靠近、餵養及驚擾牛。

高灘處補充，有關野牛出現高灘地，新北動保處目前正洽詢外縣市適合收容地點，也將再邀動物園、陽管處及動物專家研商合適的捕抓安置措施。

據了解，該群牛隻長期在三峽、土城及樹林一帶河濱徘徊，據傳是一名70多歲飼主放養，牛群過去曾跨越草皮、自行車道及球場等，但過去都未曾傳出攻擊事件，因此此次追逐也引發在地民眾討論。

新北樹林河濱昨突然出現水牛爆衝追逐騎單車民眾事件，行動頗有攻擊性，畫面駭人。圖／取自「我是樹林人」臉書社團
新北樹林河濱昨突然出現水牛爆衝追逐騎單車民眾事件，行動頗有攻擊性，畫面駭人。圖／取自「我是樹林人」臉書社團

新北 水牛 單車

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