國內首創改善水管橋耐震 北水處4水管橋達6級耐震標準

台北自來水事業處創全國首次全面性針對跨河水管橋進行耐震補強工程，先前已完成三座水管橋的耐震補強，並於今年4月底，完成最後一座永福橋水管橋的補強工程，使四座水管橋皆具備六級地震之國家耐震標準。

北水處表示，由於天然災害不可控，北水處基於防範於未然，持續以穩定安全的品質供應自來水。

北水處表示，今年2月土耳其強震傷亡慘重，再度引發台灣民眾對建築物耐震的重視。大台北地區跨越河流的水管橋，是地震損害供水的關鍵設施，一旦斷橋，將影響大台北地區數以萬計用戶供水。

水處表示，對於提升供水基礎設施耐震能力，北水處早已擬定供水設施整備計畫，計畫性分期分段執行耐震補強工程，陸續完成跨越基隆河的圓山水管橋與劍潭水管橋，以及跨越新店溪的新店水管橋耐震補強工程，最後一座永福橋水管橋也在今年4月底完成整備補強工作，使承載重大輸水幹管的四座水管橋，具備六級地震之國家耐震標準，此為國內首次全面性水管橋耐震改善。

北水處說明，此次水管橋耐震補強委託國家地震工程研究中心及中興工程顧問公司進行安全評估，補強工作分為下部結構安全及上部管體功能改善，強震來襲不至發生崩塌落橋事件，也防止漏水失能災損。

至於補強方式為加裝伸縮拉桿及補強套管，施工過程將構件逐一編號拆解，清理零件，換上新橡膠圈及不銹鋼螺栓，然後反向逐步安裝回復，經過整修過程猶如古蹟整修一般，嚴謹注重細節，才能達到預期的耐震功能。