桐花季來了 新北石碇步道僅435米輕鬆看「五月雪」美景

桐花季到來，每年花期落於4月下旬到5月上旬，新北景觀處推薦石碇桐花步道，步道長度約435公尺適合輕健行族群，且兩側茶園遍布，可同時欣賞綠意梯田景觀。此外，還能到石碇千島湖、石碇老街遊玩，度過愉快的一天。

桐花因色白，清新淡雅，花瓣落下姿態又被稱做五月雪，開花時節大多落於4月下旬到5月上旬，花期最多可達3周，新北景觀處說，若想欣賞桐花可至石碇桐花步道，又名風露嘴桐花步道，位置臨近明緣小棧、土地公廟，在北宜公路與47-1線9K叉路口附近。