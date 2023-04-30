當自己是山羊！遊客爬上蘭嶼象鼻岩 地方怒：真的不要命

蘭嶼日前才發生遊客攀爬龍頭岩墜落意外，昨又有遊客攀爬象鼻岩，地方居民拍照貼文直指「危險行為、不要命了」，並戲稱「遊客把自己當山羊」，受傷浪費醫療資源；蘭嶼消防分隊指出，已發生多起遊客摔傷意外，呼籲遊客觀賞風景就好、真的不要爬。

68歲張姓男子本月上旬攀爬龍頭岩，從3米高崖邊跌落，家人報警求救，經消防隊救援送醫，張男撿回一命；昨起五一連假，蘭嶼鄉民又發現有遊客攀爬象鼻岩，直言「真的不要命了！」

蘭嶼王姓鄉民表示，蘭嶼有許多大型珊瑚礁岩，像龍頭岩就是類似龍頭狀巨大岩石，象鼻岩在大自然風蝕下，遠看就像大象鼻子，不少遊客看到奇形怪狀的岩石，就想要往上攀爬、眺望風景，卻不知道這是非常危險行為。

蘭嶼消防分隊指出，蘭嶼這些奇形怪狀岩石遠看非常宏偉，其實都非常銳利，尤其岩石靠海、上面多長青苔，一不小心滑倒，不僅被割傷，更可能墜崖、像日前爬龍頭岩摔傷遊客，過去也曾有遊客摔傷，有生命危險只能以直升機後送。

蘭嶼居民對於遊客行為，直言「把自己當成山羊」，看到山羊爬就跟著爬，若摔傷了真的浪費醫療資源，也呼籲相關單位向遊客宣導、教育。