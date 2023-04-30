北市搭普發現金推振興優惠 940萬回饋金12天用罄挨批大撒幣

北市府配合中央普發現金祭出「Let’s購台北 消費歡樂抽」，還有與商家合推五大「購」優惠，活動4月1日至5月31日。其中，「台北購饗受」以電子支付消費可獲10%回饋金，但940萬元預算短短12天用完，不少人還沒領到6000元，想賺優惠卻沒得用，抱怨這是北市大撒幣，完全沒感覺，看得到、吃不到。

「消費歡樂抽」迄今超過5萬人次登錄，金額也已達3億元，持續累計中。北市議員簡舒培質疑活動成效，這些錢是因活動而留在台北消費？直指大家本來就在台北消費，只是多一個活動去登錄發票，反而其他五大優惠才是重點。

其中，「台北購響受」優惠之一「吃喝享回饋」，以悠遊付等電子支付消費，每筆可獲10%回饋金，預算940萬元。簡舒培指，LINE Pay部分4月8日用完，940萬元更於12日全使用完畢。另一優惠「市集越買越送」，活動納入既有的傳統市場節，她批不是把本有活動包裝在一起，就叫Let’s購。

簡舒培指，「台北購好玩」是業者自推住宿、景點等優惠，市府沒任何預算搭配，「台北購好看」藝文鐵粉加倍送，消費滿千登錄可抽獎，預算也僅30萬元，直言沒預算給誘因，店家為何要跟市府合作，讓6000元留在台北？市府宣傳費高達326萬元，都比補助業者還要多，直呼是在救市長滿意度，還是真的要救台北市經濟？

另外，簡舒培比較「熊好券」1.0、2.0和「Let’s購台北」，前者響購券的友好特店上萬家，後者消費歡樂抽僅1064家，其他如住宿、藝文、運動、市集的特店數，也都比熊好券來得少。她表示，振興經濟不是口號，希望市府找更多商家加入，若還有經費可投入，要把6000元繼續留在台北。

台北市產發局長陳俊安回應，五大優惠確實是與各局處所屬相關產業、團體溝通，希望透過公私協力，邀請民間一起參與並提供促銷與優惠方案，讓市民、國內外觀光客能留在台北消費，如旅館優惠就有100多家業者響應。

商業處說明，疫情關係，市府推廣多元無現金支付方式，提升市民消費的使用頻率，吸引民眾於「吃喝享回饋」開跑即踴躍參與消費，促使940萬元回饋金很快使用完畢；活動超過1.3萬間非百貨與非大型連鎖體系的餐飲店家參與，回饋32萬3661人次，創造46萬9080交易筆數，帶動消費額1.3億元。

商業處表示，有別於「熊好券」僅限友好特店，北市任一店家都可參與「消費歡樂抽」，市府為讓更多店家及民眾知道活動資訊，運用市府公益管道、友好特店行銷，搭配各類線上與實體行銷管道加強宣傳，鼓勵民眾至北市店家消費、促進商機。

商業處說，希望藉由店家免費自身宣傳資源，共同向消費者推廣，最新統計民眾登錄消費店家逾2萬家，已高於熊好券合作店家1.79萬家，且非友好特店登錄發票、收據的張數及金額皆超過8成，顯示整體推廣效果非僅限友好特店。