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新北舊衣年收5901公噸 5月1日起回收3件就能換禮券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北環保局與板橋小遠百合作舊衣回收，民眾於5月1日至14日攜帶3件具有回收價值舊衣，即可兌換專櫃服飾300元抵用券。圖／新北環保局提供
新北環保局與板橋小遠百合作舊衣回收，民眾於5月1日至14日攜帶3件具有回收價值舊衣，即可兌換專櫃服飾300元抵用券。圖／新北環保局提供

快時尚影響，全國舊衣回收量約7.6萬噸居高不下，光新北市去年便回收5901公噸舊衣，前年也回收5918公噸。新北環保局與板橋小遠百合作舊衣回收，民眾於5月1日至14日攜帶3件具有回收價值舊衣，即可兌換專櫃服飾300元抵用券。

環保局表示，去年新北市轄內2336處舊衣收集設施，共回收4172公噸舊衣，各區清潔隊回收到的二手衣也有1729噸，今年環保局再度與遠東百貨合作，5月1日起至14日攜帶3件具回收價值舊衣，如皮衣、皮褲、T恤、上衣等外出衣服，即可限量兌換專櫃服飾300元抵用券1張，回收的舊衣經二次處理，將在二手拍賣、跳蚤市場活動售出，或提供給需要的人，讓資源能夠永續循環。

環保局說，民眾回收舊衣前，應先確認衣物是否髒污破損，並經清洗整理後再交給慈善團體、清潔隊循線回收車或投入環保局核准的舊衣回收箱，若發現舊衣回收箱已滿，可通知管理單位清運，並勿將舊衣垃圾、回收物、飲料、廚餘等丟入舊衣回收箱中。

環保局補充，為推廣二手物品循環利用，行政院環保署設置「全國不用品藏寶地圖」網站（https://recycle.epa.gov.tw/utmap/MapQry），匯集全台各縣市逾1500家舊衣回收及維修站點資料，可查詢回收的二手物品類別，包括玩具、書籍、電器、舊衣、家具、3C用品與其他等七大類別，民眾可善加利用。

新北環保局與板橋小遠百合作舊衣回收，民眾於5月1日至14日攜帶3件具有回收價值舊衣，即可兌換專櫃服飾300元抵用券。圖／新北環保局提供
新北環保局與板橋小遠百合作舊衣回收，民眾於5月1日至14日攜帶3件具有回收價值舊衣，即可兌換專櫃服飾300元抵用券。圖／新北環保局提供

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