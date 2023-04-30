逾25年碧潭意象走入歷史 新店千禧陸橋拆除完成

位於捷運新店區公所站的千禧陸橋已建成超過25年，但近年使用率低，新北規畫拆除，盼讓街景豁然開朗，呈現不同市容。新北工務局表示陸橋已於今日清晨完成拆除，正式功成身退，未來會持續評估使用率低的陸橋。

千禧陸橋橫跨北新路一段，在地已經超過25年，橋體還以在地碧潭吊橋意象打造，但因使用率低，工務局規畫拆除，這幾天拆除過程中，不少民眾拿相機記錄歷史時刻。

養工處說明，千禧陸橋因長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由新店區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後拆除。

養工處指出，千禧陸橋已於4月28日深夜11時起至30日上午6時順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行，並在今日清晨正式拆除完成。拆除後也將在原陸橋橋址處設置QR Code地磚，民眾可手機掃描連結「橋誌」，陸橋與人們之間的記憶和情感將永久留存。