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北市天龍國竟有34萬戶無天然氣可用！ 議員要產發局檢討

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
根據統計，目前台北市約有34萬戶民眾，需依賴瓦斯桶洗澡煮飯。pixabay
根據統計，目前台北市約有34萬戶民眾，需依賴瓦斯桶洗澡煮飯。pixabay

北市議員汪志冰先前表示，接獲士林區翠山里民眾陳情，抱怨一桶20公斤瓦斯835元比產發局公告均價高出109元，民眾提出質卻遭瓦斯業者列黑名單拒送，造成廚房和浴室沒熱水可用，汪志冰表示，台北市目前約34萬住戶沒有天然氣可用，要求檢討北市偏遠地區天然氣埋管進度，對此產發局回應，會持續跟瓦斯公司溝通如何協助還沒鋪設的用戶，預計兩個月內提出具體解決方案。

據了解，台北市共有大台北瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣瓦斯以及欣湖瓦斯4家公用天然氣事業體，截至112年2月底，總供氣戶數為71萬1193戶，占全市67%，也就是說，每天仍有33%約34萬住戶需仰賴瓦斯桶過日子，其中中正、萬華、北投3行政區皆低於6成。

汪志冰強調，天然氣接管率是一個進步城市的象徵，號稱天龍國的台北市某些偏遠區塊仍然過著靠桶裝瓦斯燒飯洗澡的落後生活，以士林區翠山里為例，該里有1177戶，人口2546人，雖然因前總統李登輝翠山莊位於該社區而聞名，但一樣無可避免要叫瓦斯桶解決民生問題。

汪志冰指出，依據《天然氣事業法》第30條規定「公用天然氣事業在其供氣區域內，對於請求供氣者，非有正當理由，不得拒絕」。另外，《公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則》第8條規定，欲申請裝設瓦斯管線，民眾需分攤部分本支管鋪設費用，因成本過高導致民眾怯步，瓦斯公司消極面對，長久以來形成柿子專挑軟的吃現象。

汪志冰說，依據《天然氣事業法》46條規定，供用天然氣事業體應按訂定供氣計畫，載明預估用戶成長戶數、供氣數量、埋管線長度、區域及其他相關資料、報經直轄市、縣(市)主管機關轉請中央主管機關核定，並確實執行，必要時主管機關得對其供氣計畫進行查核，但按照產發局提供資料顯示民國85年天然氣就已舖設到故宮對面豪宅「至善天下」，到今天已27年沒進展，雖法有明訂但只淪為形式，各家事業體所提出管線成長計畫僅限於密集住宅區，最有需求的區塊反而長年視若無睹，對於同樣繳稅市民極其不公。

汪志冰認為，天然氣事業體屬寡佔事業，對於公共利益必須要有社會責任，產發局更是責無旁貸，要求應盡速全面檢討台北市偏遠地區埋管進度，並且規劃鋪設管線推進區塊，必要時配合事業體積極與民眾溝通，在雙方共識下解決民生基本問題，不要讓34萬戶桶裝瓦斯的台北市民淪為二等公民。

北市 汪志冰 主管

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