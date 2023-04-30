獨／翡翠水庫的「坑夫」幽暗隧道施工1500天 成就超級大水管

翡翠水庫原水專管即將完工，近1500天的日夜施工，幕後英雄是數十名坑夫們，不僅有父子檔一同投入，還有全台最老坑夫，這些「國家隊」成員每天面對未知危險，僅輕描淡寫說「討生活」，專管即將貫通，他們掩不著驕傲神情說「成就感一定有，人生來這一趟，就是來貢獻一下」。

坑夫在這幽暗、不見天日的隧道內，早已習慣空氣中難以忍受的煙霧粉塵，每天就是面對一大片堅硬的岩壁反覆鑽挖，被戲稱是「最寂寞的工程」。

「每天最大挑戰就是要平平安安！」花蓮阿美族簡識懷有著深邃五官，被同事稱「坑夫劉德華」，他20多歲退伍就從事坑夫，今年已近半百的他，蓋過國家無數大大小小公共建設，稱他是「國家隊」成員一點也不為過。

簡識懷每次遇到哪裡有工程就得「逐工程而居」離鄉背井，一待就是好幾年不能回家，不過廿二歲的長子簡昊霖也正因看到他工作的辛苦，去年也來當坑夫，成為翡翠專管最佳父子拍檔，簡昊霖說，小時候只覺得爸爸常不在家，但自己當坑夫後，終體會「爸爸工作，還真的很不簡單！」

這對父子情深儘管從不說嘴上，不過從兩人工作的默契搭擋，不言可喻。簡識懷回憶，曾有一次兒子開土車倒土，竟不知自己右後輪已掉在懸崖，還先把土倒掉，一不小心就可能翻車掉落懸崖下，他發現第一件事就是破口大罵「土倒掉？你不怕翻下去？」，簡昊霖聽後笑說「我就這樣一直被爸罵」，但難掩他心裡感受到的滿滿父愛。

今年已六十三歲的黃耀德在專管一待就是四年，當坑夫已四十多年的他，號稱全台最老坑夫，最早在花蓮亞洲水泥工作，蓋過無數國家重大工程，包括南迴、北迴、蘇花改等，多到連他自己都數不清，造就無數台灣民眾使用公共建設的便利。

但他說，這次的專管可能是他坑夫生涯的最後代表作，因為年紀大了，有一點點想要退休了。