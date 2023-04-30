獨／深入直擊！ 翡翠水庫超級大水管揭秘

翡翠水庫「原水專管」5月12日將貫通，本報記者獨家前進專管內部採訪，這條明年中開始，將肩負輸送大台北民眾最乾淨用水重責的原水專管，絕非大家印象中埋設在道路下方的地下水管，而是隧道內徑約高近2層樓、約5米3、形狀近馬蹄形「超級大水管」。

記者搭乘工程車進入專管內，儘管專管即將貫通，但仍見鑽堡機、挖土機來回會車、加緊施工，「鏘鏘鏘....鏘鏘鏘.....」大型鑽孔機在幽閉的隧道內施工，不斷傳來響亮回音，坑夫在不見天日的直潭山下方，每天輪班操作機具挖掘岩壁，每挖好一公尺，機具操作工就得與前方起降機上的工人，默契十足地搭擋在每段剛開挖的岩壁架起「支保」，嚴防土石再坍落。

專管在於直潭山下，最深處有300公尺，為了避免坑夫在山底下幽閉空間施工，空氣不流通造成職業災害，隧道內設有大型送風管，將最新鮮空氣打入，不過第一次進入專管內，對於空氣中揚起的濃濃粉塵、煙霧，還是令人難以忍受。

數十名坑夫在這幽暗的隧道內，早已習慣空氣中的煙霧粉塵，加上施工時不斷滲水，整條隧道盡是碎石爛泥，數十名工人近1500天，日夜輪班，幾乎每天在這種惡劣、不見天日的環境下鑽鑽打打，只為讓大台北地區民眾，能更快喝到更乾淨的民生用水。

尤其隧道內毫無手機訊號、坑夫每天一上工就是12個小時一個班，他們每天只有面對堅硬岩壁鑽挖，甚至一不小心，還可能因碎裂帶、滲水，岩壁馬上崩塌，也正因為岩盤狀況難測，採訪過程現場突然的一個聲響，坑夫們馬上轉頭查看，因為稍不留意就會有可能有大規模抽坍發生。

北水處工程總隊南區工務所主任謝澤楨表示，「每天都像在冒險，因為這一座山，你永遠不會知道，它有掉多少東西下來」，每次驚險一瞬間的大規模抽坍，幾乎難預料、更難預測範圍。

謝澤楨回想第一次大規模抽坍，在2021年施工到中後段時，直言「眼前畫面就是覺得，天好像要崩下來」，一開始只有幾塊石頭，隨後高達卅公尺的水與石塊瞬間崩落，就像泥石瀑布，所有工程人員差點遭活埋，經歷那次抽坍，後續多花了廿多天工期，才將那段工程進度補回來。

另一次大抽坍則發生是去年施工到出水口附近時，謝澤楨說，那次的水量、軟礫石，多到如同颱風的土石流大量灌進隧道，「新店溪有多少水，就會隨著斷裂面大量滲水進隧道」，還好發現得早，才沒有釀成更大工災。