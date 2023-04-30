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獨／翡翠水庫「原水專管」將貫通 不怕暴雨後喝濁水

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，鑽堡機繫筋作業。記者黃義書／攝影
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，鑽堡機繫筋作業。記者黃義書／攝影

北部20年來規模最大的自來水隧道工程、台北翡翠水庫「原水專管」5月12日將貫通，全線以傳統機械開挖，近1500天的施工，每天平均卅名坑夫日夜輪班，面對地底未知危險開鑿；未來專管不僅可確保大台北6百萬民生用水不再喝到黃濁水，「北水南送」接力更穩定，為連年嚴峻的缺水危機「插管急救」。

2015年時，大台北因蘇迪勒颱風，南勢溪原水濁度一度飆升至3萬9千多度，遠遠超過直潭淨水場處理能力，民眾打開水龍頭都是黃泥水，原因是南勢溪過度開發，水土保持數十年來無法解決，台北市前市長柯文哲向中央申請前瞻補助，建翡翠原水管，直取原水，總工程經費約25億，由中央與市府分攤。

專管穿越直潭山下方，地質又硬、又脆，加上隧道通過「龜山向斜破碎帶」，工程兩個最難克服的就是「抽坍」及「湧水潛勢高」，歷近4年開挖，如今僅剩不到10公尺將貫通。

新店南北勢溪周邊地質屬硬頁岩相當堅硬，過去工程最快的方式，就是採爆破，但為避免影響翡翠水庫周邊環境生態，加上專管出水後端地質下凹，相對破碎，考量施工安全，當時環評時承諾不炸山，也正因岩盤實在太硬，不少鑽頭用沒多久就報銷，共鑽壞約500組鑽頭。

坑夫先用鑽堡機在堅硬山壁鑽孔、破碎、在用挖土機開挖，每挖好一公尺，就得用鐵架支堡撐起，避免再坍塌，最後再以噴漿機將開挖好的隧道壁噴泥，全長二點八公里的翡翠專管，儘管日夜施工，但每天進度僅一公尺左右。

台北自來水事業處長范煥英表示，翡翠水庫現在扮演「北水南送」救援關鍵角色，原水通過淨水廠處理成清水後，支援新北板新水廠，石門水庫的水不必支援板新水廠，就可直接調撥給桃園大湳淨水場，大湳再支援到新竹，確保台灣經濟命脈、新竹科學園區用水穩定。

翡翠專管預計明年中通水，當北台發生颱風原水濁度飆高，北水處能確保供水穩定，直取原水，「北水南送」支援水量也不會因此減少。

北水處工程總隊南區工務所主任謝澤楨說，若南勢溪原水濁度飆高，開啟閘門取上游北勢溪乾淨的水，聯合運用南北勢溪，可以維持翡翠水庫的蓄水量，如同家裡存款一樣，遇到枯水期才能增加其他地區用水需求。

翡翠水庫原水工程，原水管道工程模型。記者黃義書／攝影
翡翠水庫原水工程，原水管道工程模型。記者黃義書／攝影
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，鑽堡機繫筋作業。記者黃義書／攝影
翡翠水庫原水工程，原水管道工程，鑽堡機繫筋作業。記者黃義書／攝影
翡翠水庫「原水專管」將貫通，是北部廿年來最大的自來水隧道工程，未來專管將確保大台北六百萬人不再喝到黃濁水。記者黃義書／攝影
翡翠水庫「原水專管」將貫通，是北部廿年來最大的自來水隧道工程，未來專管將確保大台北六百萬人不再喝到黃濁水。記者黃義書／攝影

翡翠水庫 新竹 颱風

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