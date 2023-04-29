表揚新北57位模範母親 侯友宜：媽在家就在

新北市長侯友宜29日表揚2023年度模範母親，共有57位獲獎。侯友宜感性的說：「媽在家就在，有媽的人最幸福！」侯友宜說，在座獲獎90歲以上的母親就像他的媽媽一樣，他也祝福全天下的媽媽們母親節快樂。

今年度獲頒新北市模範母親代表的57位，其中最年長者為新店區林邱李，今年高齡101歲；最年輕者則為蘆洲區黃玫真42歲。另外新莊區曾女香和萬里區鍾月潔為越南新住民。

來自越南安江省龍平市的曾女香，從出生有記憶來，就一直在逃離戰爭、躲地下室避難，對於近日烏俄戰爭，人民流離失所的境遇特別有感。

曾女香是一個令人敬重的華文老師，也在家鄉開設布行、幼兒園，事業心極重，在父母的期待下，年近40歲嫁給台灣人；為了傳宗接代，天天跑醫院打黃體素催卵，甚至忍受「換肚」的民俗，終於在43歲高齡生下一位皮膚白皙的千金，長得亭亭玉立。

另外，板橋區的陳美潔帶著坐在輪椅上98歲的模範母親劉玉純用手舞蹈，她說母親原來住在台南，她特地接回板橋同住奉養，夜裡就陪著母親一起睡，10年如一日，感覺很幸福。