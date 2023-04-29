捷運萬大線工安事故 北市府糾10缺失開罰15萬元

台北市勞動檢查處對日前發生工安事故的捷運萬大線工程實施勞檢，查出包含未投保、護欄高度不足、裸露鋼筋沒保護措施等10缺失，開罰廠商新台幣15萬元。

台北市勞檢處今天表示，會同勞動部職業安全衛生署對捷運萬大線工程實施全面檢查，查出10項缺失，包含暴露鋼筋未有保護設施、堆高機駕駛座位未有安全帶、護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息、未依法投保勞工保險及職業災害保險等。

對此，台北市捷運工程局第二區工程處回應，暴露鋼筋未設有保護設施部分，已請廠商立即加設圈圍及保護套，並請廠商巡查時隨時注意，後續也會加強稽查；沒有安全帶的堆高機已運離工地，並要求廠商機具進場前均需實施自動檢查，不合格的機具禁止進入，將針對廠商自動檢查紀錄及機具的安全設施加強檢查。

對於部分護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息等缺失，第二區工程處指出，已請廠商立即改善，相關護欄護蓋的安全將列入稽查重點。

第二區工程處表示，已要求進入工地人員均需投保勞工保及職災保險，否則不得進入，也會加強稽查施工人員的投保紀錄。

台北市勞動局長高寶華指出，捷運工程施工期程長、作業風險高，未來除持續加強檢查及區域聯防外，並請主辦機關建置高風險作業通報及查核機制，納入「本市工安科技降災平安4年計畫」內執行，藉由視訊監控系統（CCTV）及科技降災設施輔助，實施作業面安全監控與科技管理，以提升公共工程職安水準。

位於北市南海路附近捷運萬大線工地日前1名工人遭潛盾機的鐵板壓傷、受困，送醫後不治。