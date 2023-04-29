快訊

核能發電是世界趨勢 郭台銘拋政見「贊成重啟核四」

如核爆蕈狀雲…克里米亞燃料庫大火 俄官員：無人機攻擊

捷運萬大線工安事故 北市府糾10缺失開罰15萬元

中央社／ 台北29日電

北市勞動檢查處對日前發生工安事故的捷運萬大線工程實施勞檢，查出包含未投保、護欄高度不足、裸露鋼筋沒保護措施等10缺失，開罰廠商新台幣15萬元。

台北市勞檢處今天表示，會同勞動部職業安全衛生署對捷運萬大線工程實施全面檢查，查出10項缺失，包含暴露鋼筋未有保護設施、堆高機駕駛座位未有安全帶、護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息、未依法投保勞工保險及職業災害保險等。

對此，台北市捷運工程局第二區工程處回應，暴露鋼筋未設有保護設施部分，已請廠商立即加設圈圍及保護套，並請廠商巡查時隨時注意，後續也會加強稽查；沒有安全帶的堆高機已運離工地，並要求廠商機具進場前均需實施自動檢查，不合格的機具禁止進入，將針對廠商自動檢查紀錄及機具的安全設施加強檢查。

對於部分護欄高度不足、護蓋未漆黃色警告訊息等缺失，第二區工程處指出，已請廠商立即改善，相關護欄護蓋的安全將列入稽查重點。

第二區工程處表示，已要求進入工地人員均需投保勞工保及職災保險，否則不得進入，也會加強稽查施工人員的投保紀錄。

台北市勞動局長高寶華指出，捷運工程施工期程長、作業風險高，未來除持續加強檢查及區域聯防外，並請主辦機關建置高風險作業通報及查核機制，納入「本市工安科技降災平安4年計畫」內執行，藉由視訊監控系統（CCTV）及科技降災設施輔助，實施作業面安全監控與科技管理，以提升公共工程職安水準。

位於北市南海路附近捷運萬大線工地日前1名工人遭潛盾機的鐵板壓傷、受困，送醫後不治。

捷運 北市 保險

延伸閱讀

工人沒勞保、防護不足 捷運萬大線工程10缺失挨罰15萬

竹北天坑／豐邑建設警告勿訛傳 發聲明：建案與塌陷無直接關係

中油桃園管線遷移工程油管不明爆裂 工人閃避不及摔落工區身亡

專勤隊土城工地盤查逃逸外籍移工 1女移工嚇得失足跌落送醫

相關新聞

寄養家庭少 議員嘆：北市的孩子卻需靠外縣市家庭扶養

願意擔任寄養家庭的父母，平均年齡老化，台北市議員秦慧珠還發現，現有台北市寄養家庭總計109戶，所在地在台北市有39戶，在...

視察五泰輕軌規劃狀況 陳建仁：中央對新北建設大力資助

歷經13年，行政院在4月14日通過五泰輕軌可行性研究，新北市捷運局表示，為加速推動工程，已先行啟動綜合規劃、環境影響評估...

台北母娘文化祭登場 蔡總統、蔣萬安同台扶轎起駕

總統蔡英文、內政部長林右昌、台北市長蔣萬安等人今同台出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」。蔡總統致詞時表...

新北新美館太陽餐桌活動今登場 閱讀節、鼓藝節接續

新北市美術館園區開放活動第3周「太陽餐桌」活動今日登場，現場近千名民眾一起在剛開放的新北市美術館戶外園區草地上野餐，欣賞...

影／松山慈惠堂母娘遶境 蔡英文、蔣萬安出席起駕儀式

台北市松山慈惠堂今天上午舉行「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，總統蔡英文、台北市長蔣萬安、內政部長林右昌...

新北動物防疫登國際 侯友宜出席世界獸醫師大會

世界獸醫師大會昨晚在南港展覽館舉行，本次大會主題圍繞公共衛生議題全健康，意為「全球衛生一體」，包括人類健康、動物健康以及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦