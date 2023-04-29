民安9號演習5月1日起預演 北市府前廣場周邊交管

台北市政府5月1日至3日在市府前廣場進行全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習預演，警方規劃交通管制時間從上午10時至下午4時，包含市府路、新仁愛路等周邊道路。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料指出，北市府舉辦112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習將於5月4日舉行，並於1日至3日將辦理預演事宜，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導及管制措施。

警方表示，為因應演習，管制包含市府路（松高路至松壽路段）南北雙向全線、新仁愛路（市府路至1號道路段）東西雙向全線。

部分管制包含松高路（逸仙路至市府路段）西往東方向外側一車道，市府路（信義路至松壽路段）南往北方向外側一車道；管制日期將從5月1日至4日止，時間為每天上午10時起至下午4時。

警方指出，建議往東西向的駕駛人可改道行駛忠孝東路、信義路，往南北向可改道行駛光復南路、松智路、松仁路。為配合演習交通管制措施，管制時間行經相關路段各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者改道行駛。

警方表示，因預演及演習時段，雖非上下班尖峰時間，但因鄰近基隆路、忠孝東路及信義百貨商圈周邊，道路車流量仍大，為減少管制周邊道路影響衝擊，呼籲駕駛人務必提前改道行駛，並避開交通管制區。