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視察五泰輕軌規劃狀況 陳建仁：中央對新北建設大力資助

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長陳建仁（前排右四）、交通部長王國材（前排右一）、新北市副市長朱惕之（前排左五）今天前往機場捷運A5站視察輕軌規劃狀況。
行政院長陳建仁（前排右四）、交通部長王國材（前排右一）、新北市副市長朱惕之（前排左五）今天前往機場捷運A5站視察輕軌規劃狀況。

歷經13年，行政院在4月14日通過五泰輕軌可行性研究，新北市捷運局表示，為加速推動工程，已先行啟動綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更，積極爭取2024年初完成中央核定綜合規劃。行政院長陳建仁今天前往視察時強調，行政院對新北建設大力資助，中央地方要一起合作，才能做好國家建設。

五泰輕軌路線全長11.6公里，設置14座車站及1座機廠，可與環狀線北環段Y22、蘆洲線蘆洲站及機場線規畫增設A5a站轉乘。計畫預估總工程經費227.29億元，新北市府負擔155.57億元，中央補助72.22億元。

陳建仁、交通部長王國材、新北市副市長朱惕之今天前往機場捷運A5站視察輕軌規劃狀況。陳建仁致詞時表示，行政院對新北建設大力資助，光是國道4個交流道就補助120億元，軌道建設包含萬大中和、捷運樹林線、環狀線二期、三鶯線延伸八德段、汐東線等，總計2500億元，五泰輕軌也補助56%金額。

陳建仁更多次強調「對於國家建設，中央跟地方一定要攜手合作，才能做好」，北北基桃通勤月票1200元將於7月1日順利推出，期盼在同個生活圈交通更便利，也減少碳排量。

王國材指出，五泰輕軌可以把大漢溪南北端串連起來，未來輕軌完工後，可以跟北環段、蘆洲線連結，將北捷的輻射型路網整合，民眾不用再跟過去一樣，要跑到中心區再轉乘，這具有重要意義，後續交通部會盡力協助，新北目前有多個軌道建設工程推動中，未來新北的軌道建設變很重要，交通部會全力支持。

朱惕之表示，他代替新北市長侯友宜致歉，因為有排定新北模範母親表揚活動，時間排不開無法出席行程。

捷運局表示，五泰輕軌預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展。而為加速五泰輕軌推動，去年6月先行啟動綜合規劃作業，較一般計畫在可行性研究核定後才招標辦理綜規作業，提前1年左右作業時間，將大幅縮短計畫推動期程。

捷運局說明，五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，路線規劃有3個轉乘站，採便捷的通廊銜接，同時預留後續延伸板橋路廊，透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網，將可成為新北市南北連貫的骨幹公共運輸。

輕軌 機場捷運

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