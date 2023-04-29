新北新美館太陽餐桌活動今登場 閱讀節、鼓藝節接續

新北市美術館園區開放活動第3周「太陽餐桌」活動今日登場，現場近千名民眾一起在剛開放的新北市美術館戶外園區草地上野餐，欣賞表演團隊及在地社區發展協會及學校社團帶來的接力演出。

新北市副秘書長龔雅雯、文化局長張䕒育到場在專業主廚團隊的帶領，與現場參與的團隊及民眾，共同動手體驗窯烤及野餐共食。

副祕書長龔雅雯表示，為回應市民的期待，美術館戶外園區在第一期工程完成後，階段性先行開放民眾使用，作為美術館藝術推廣及建立觀眾連結的基地，規劃辦理戶外演出活動及常態性展演計畫，有匯聚17組跨域創作者的新美館實驗室「做圓Making Circle」計畫、適合親子族群的沈浸式互動展「新朋友New Friends」，同時園區內的「在河左岸」公共藝術也同步開放，並推出近百場的工作坊，後續各式精彩大型活動如新北閱讀節、鼓藝節等也將於新美館戶外園區舉辦，歡迎民眾到訪，感受寓教於樂的藝文新體驗。

文化局長張䕒育表示，今起兩天開園限定「太陽餐桌」活動，集結了日出泛音、擊鼓及新北在地團隊等接續演出，還有多場與大自然主題環環相扣的豐富工作坊供民眾體驗，如與家人朋友共煮的土地餐桌、植物拓染、草編童玩、泥人池繪畫等，並規劃地球友善直送的餐食類市集，邀請民眾一起來這座匯聚藝術、生態與休憩的園區野餐漫步。