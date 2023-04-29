新北動物防疫登國際 侯友宜出席世界獸醫師大會

世界獸醫師大會昨晚在南港展覽館舉行，本次大會主題圍繞公共衛生議題全健康，意為「全球衛生一體」，包括人類健康、動物健康以及環境健康，三者相互依存，新北市府受邀做為全國唯一地方政府參與大會展覽，昨為大會頒獎晚會，世界各國獸醫師以及新北市長侯友宜皆參加大會，分享新北市農業健康式實踐全健康及永續。

新北市長侯友宜表示，在全球化的時代下，公共衛生議題不能再以單面向切入，全健康是現今國際重要理念，許多疾病都是人畜共通傳染病，在動物和人類間傳播，獸醫師更是維繫三者平衡不可或缺的角色，面對近幾年席捲的禽流感、防堵非洲豬瘟入侵等動物防疫，以及讓台灣在2020年正式成為口蹄疫的非疫區，讓台灣好吃的豬肉能再次出口世界。

世界獸醫師大會首度在台灣舉辦，昨在南港展覽館二館開展，展期至29日，邀請全球75個會員國家代表來台，約有5千名人次參與大會。新北市府作為全國唯一地方政府參與大會展覽，呼應大會全健康公共衛生議題，以「農業健康式」為展覽主軸，透過宣導永續農業、環境生態健康、人身心靈健康概念以及防堵全球重大動物傳染疾病政策成果，展現新北市永續發展目標，並落實在日常生活中，全力營造永續健康的環境。