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寄養家庭少 議員嘆：北市的孩子卻需靠外縣市家庭扶養

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員秦慧珠。圖／報系資料照
台北市議員秦慧珠。圖／報系資料照

願意擔任寄養家庭父母，平均年齡老化，台北市議員秦慧珠還發現，現有台北市寄養家庭總計109戶，所在地在台北市有39戶，在新北市卻有69戶，基隆市1戶，台北市的寄養家庭不但日漸減少，願意擔任寄養家庭的父母，平均年齡日益老化，而且台北市的孩子，卻需靠外縣市寄養家庭幫忙扶養，令人唏噓。北市社會局表示，現正開發可能投入服務的潛在族群加入。

根據台北市社會局統計，現有台北市寄養家庭所在地，台北市有39戶，新北市有69戶，基隆市有1戶，總計109戶。

願意擔任寄養家庭的父母，據前北市社會局錄案的109戶寄養家庭父母，45歲以上到75歲的，有100戶，其中65歲以上至75歲的，有14戶，而45歲以下的只有9戶。

根據「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，寄養家庭父母年齡限制為30歲至65歲，但實際上超過65歲的寄養家庭父母已不可避免，社會局提出修法，將寄養家庭父母年齡往下修訂為25歲，往上則取消65歲的限制，改為年齡無上限。

秦慧珠說，這種現象令她感嘆，台北市的人可能因為經濟條件好，愈來愈少人願意擔任寄養家庭父母，以致台北的孩子必須靠外縣市寄養家庭幫助，而45歲以下年輕人，願意代為扶養他人小孩的人，也少之又少，以致整個台北市扶助弱勢的環境日益困難，社會扶助功能日漸消失，未來需寄養家庭幫助的孩子，處境將更加辛苦。

秦慧珠說，社會局除了提出修法，擴大寄養家庭父母的年齡層外，更應廣為宣傳，邀請台北市有能力的家庭，或有需要增加收入的家庭，來申請加入成為寄養家庭。她說。養家庭個案安置費為每月3萬4233元至4萬1829元，每年依最低生活費調整；另有個案照顧費每月2千至6千元，對有需要增加家庭收入，又有照顧專業的人，也是一項不錯的選擇。

北市社會局指出，寄養家庭逐年下降，主要是北市房價持續上漲，無足夠空間提供寄養童、寄養童照顧，困難度增加導致寄養家庭負荷沉重。民眾晚婚及晚生，也是投入寄養服務意願降低。

現有寄養家庭，北市社會局每年調整安置費用，今年寄養費已調升、針對困難個案，撥付特別照顧費，提供學齡前寄養個案托育補助，以及公立非營利幼兒園保障名額、提供寄養父母每年健康檢查、頒發績優寄養家庭5000元至1萬元不等的獎金獎勵。

社會局表示，為避免寄養家庭流失，並召募新寄養家庭，目前朝開發可能投入服務之潛在族群，例如保母協會、宗教團體、退休人員社團等宣傳，另在網路及戶外媒體持續刊登招募廣告、研擬寄養家庭推薦介紹費用。

另外，除了持續推廣寄養服務外，近年來北市也積極拓展兒少團體家庭作為替代資源，團體家庭採專業家庭照顧模式，每戶僅安置4名兒少，並配有至少2名具專業證照之照顧人力，適合安置有行為或身心議題的兒少。

北市願意擔任寄養家庭的父母，平均年齡老化。圖／台北市議員秦慧珠辦公室提供　
北市願意擔任寄養家庭的父母，平均年齡老化。圖／台北市議員秦慧珠辦公室提供　
現有台北市寄養家庭總計109戶，所在地在台北市有39戶，新北市占69戶。圖／台北市議員秦慧珠辦公室提供　
現有台北市寄養家庭總計109戶，所在地在台北市有39戶，新北市占69戶。圖／台北市議員秦慧珠辦公室提供　

寄養家庭 父母

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