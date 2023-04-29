從紙張、銅片到3D列印 徐志綱鐵路模型場景喚經典回憶
國立台灣海洋大學在圖書館1樓展出「小世界大夢想經典鐵道模型展」，至5月18日止，由台灣鐵道模型師徐志綱製作系列鐵道場景，展品材料從紙張、銅片裁切到先進3D列印，喚起民眾對鐵道的回憶。
展覽日前開幕，每天吸引不少師生和校外人士觀賞。由台灣鐵道模型師徐志綱製作系列鐵道場景，展品材料從紙張、銅片裁切到先進3D列印，蒐集日常用品再利用為創作元素並彩繪，忠實呈現記憶中的鐵道風景，細節豐富擬真。
作品還原北投、新竹、嘉義、彰化等車站和彰化扇形車庫以外，還特別製作基隆南號誌樓，作品場景細節與真實感令人細細品味，讓觀者回憶過往美好歲月。
徐志綱模型創作師以「用雙手找回消失的鐵道記憶」為題展出，展場布置充滿創作者巧思，以近期於台北機廠完成修復，俗稱「藍寶寶」的DR2400客車沉浸式視覺輸出，可從中央開啟車門，帶領觀展者進入車廂參觀，走入鐵道記憶和周遭的人文故事。
國立台灣海洋大學共同教育中心主任謝玉玲說，徐志綱帶來特殊且有意義的展覽，學生都很好奇。
藝文中心主任謝忠恆表示，作者從資料搜集到考究的職人研究精神，以立體透視空間消失法，框內框外場域連結及圖像活化的寫真與寫實等視覺分析為回應，並期待透過展覽作品沈浸式視覺觀看，引起更多關注藝文能量。
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