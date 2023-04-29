新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢

新北市淡水區淡海路280巷內驚見有「垃圾山」，當地民眾抱怨，該處被特定民眾隨意亂放垃圾，造成環境髒亂，但沒有相關單位要處理。新北市議員陳偉杰表示，該地是國產署負責，不應態度消極處理此事。新北市環保局回應，國產署委外廠商已在清除中，預計下周清除完畢。

陳偉杰表示，淡海路280巷長期被亂倒垃圾，也造成附近環境髒亂，很多民眾都有反映，日前他有跟市府去會勘，沒想到國產署聲稱有抓到傾倒這些廢棄物的人，但該位民眾正在服役，要等出獄後才能處理，也怕裡面是有價物，若清理掉會要負責任。

陳偉杰認為，這種說法民眾跟當地里長都無法接受，國產署後續雖然有處理，但面對這樣的事情，應該要積極處理，不是這樣消極的態度，對當地環境跟民眾都不好。

新北市環保局長程大維表示，市府持續積極追蹤，並督促國產署儘速改善，也要求國產署應有積極處理，並且要避免再次發生這樣的狀況。