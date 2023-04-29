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新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢
新北市淡水區淡海路280巷內驚見有「垃圾山」，當地民眾抱怨，該處被特定民眾隨意亂放垃圾，造成環境髒亂，但沒有相關單位要處理。新北市議員陳偉杰表示，該地是國產署負責，不應態度消極處理此事。新北市環保局回應，國產署委外廠商已在清除中，預計下周清除完畢。
陳偉杰表示，淡海路280巷長期被亂倒垃圾，也造成附近環境髒亂，很多民眾都有反映，日前他有跟市府去會勘，沒想到國產署聲稱有抓到傾倒這些廢棄物的人，但該位民眾正在服役，要等出獄後才能處理，也怕裡面是有價物，若清理掉會要負責任。
陳偉杰認為，這種說法民眾跟當地里長都無法接受，國產署後續雖然有處理，但面對這樣的事情，應該要積極處理，不是這樣消極的態度，對當地環境跟民眾都不好。
新北市環保局長程大維表示，市府持續積極追蹤，並督促國產署儘速改善，也要求國產署應有積極處理，並且要避免再次發生這樣的狀況。
程大維說，國產署已在4月10日清除容易發臭的廚餘桶，4月24日由國產署委外的清除廠商，也開始進場清除其他的廢棄物，另還有遭占用民眾堆置的有價物（寶特瓶、鐵鋁罐、小家電等），也都已公告請民眾在一周內移除，全數廢棄物預計下周會清除完畢，國產署也承諾，將設置圍籬設施避免再發生類似情況。環保局也會繼續派員督導國產署的辦理進度，直至現場環境復原。
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