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中和高壓電塔地下化卻未拆除基座 台電：已提出申請計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和高壓電塔遷移後畫面（左下角為電塔基座）。圖／新北市經發局提供
中和高壓電塔遷移後畫面（左下角為電塔基座）。圖／新北市經發局提供

新北市中和區有多處高壓電塔，為了安全起見，台電陸續排定電纜地下化。但議員發現，電塔雖然已拆除，但在中和大排一代的高壓電塔基座都還沒移除，民眾反映台電工程未完全做好，希望市府監督進度。台電台北供電區營運處表示，目前工程計畫都已提出申請，已在積極辦理中。

新北市議員陳錦錠指出，從中和區中山路二段一帶延伸至中正路上，原本有多個高壓電塔，台電陸續完成電纜地下化工程，卻遺留下高壓電塔基座沒有清除，有民眾認為這些基座占空間且有礙觀瞻，懷疑是工程做一半，希望市府相關單位要去跟台電告知。

經發局說明，中和區內的高壓電塔目前已拆除21座，另有5座僅剩下混擬土基座，因打除混凝土基礎時需於中和大排內設置施工構台，將影響整體排水通洪功能；目前依水利局要求補齊排水供地申請書，預計5月中旬送審，待水利局核發同意文件後，台電公司將於今年11月汛期後，盡速進場施作。

經發局指出，電塔遷移案共分為前後兩期， 全案預計於2024年4月30日全數拆除完畢，會先把4座混凝土基座拆除，待台電取得水利局同意文件後，將盡速擇期進場拆除。另其中1座連接站還有機電施設使用中， 需將機電設施遷移後再行施作。

中和高壓電塔遷移前畫面。圖／新北市經發局提供
中和高壓電塔遷移前畫面。圖／新北市經發局提供
中和高壓電塔遷移後畫面，還剩下電塔基座尚未拆除。圖／新北市經發局提供
中和高壓電塔遷移後畫面，還剩下電塔基座尚未拆除。圖／新北市經發局提供

台電 水利局

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