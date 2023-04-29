國台交攜手國小社團新莊演出 學校操場飄樂音

中央社／ 新北28日電

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧今晚表示，攜手新北市新莊區光華國小、國立台灣交響樂團，共同舉辦「春風音樂饗宴」；市民在夜晚的操場欣賞國家級音樂表演，如同把國家音樂廳搬到新莊。

蘇巧慧透過新聞稿表示，她與民進黨立委吳秉叡、光華國小，今天起一連3天共同在學校操場辦「春風音樂饗宴」，並邀國立台灣交響樂團、光華國小音樂社團聯合演出。

蘇巧慧說，光華國小的直笛團、管樂團與國樂團總動員，也輪番上台表演；國家級的台灣交響樂團音樂演奏與民眾分享，聽眾沉醉於改編的經典老歌，或日本宮崎駿動畫歌曲的樂聲，盼音樂跨越年齡藩籬，引起共鳴。

光華國小校長洪中明表示，直笛團、管樂團與國樂團都曾在國內音樂競賽中獲優異成績，學生在表演前卯足勁排練，呈現最好的樂音，也感謝國家級的音樂帶到校園。

蘇巧慧辦公室表示，「春風音樂饗宴」今晚7時演出，29、30日將於下午3時至4時同樣於光華國小操場演出。

交響樂團 蘇巧慧

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