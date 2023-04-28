北市2徒步區 街頭藝人無故未展演6月1日起加重罰

台北市文化局今天表示，6月1日起信義及西門徒步區，街頭藝人無故未到將加重罰，包含不能申請使用展演點、取消臨時遞補機制等，也正研議部分展演點須繳保證金才能抽籤。

台北市文化局發布新聞稿指出，3月底台北市文化局長蔡詩萍主持街頭藝人座談會，其中針對部分街頭藝人抽籤後轉由其他藝人現場遞補的情形，經蒐集各界意見，將自6月1日起，調整信義、西門徒步區展演點場地管理要點，加重街頭藝人無故未到的停權罰則。

文化局表示，6月1日起，信義及西門徒步區正取展演者未依規定取消而於展演當日無故未使用展演場地者，就會有違規註記，首次註記起1個月內若累計達2次註記，自其第2次註記的次月起6個月內申請人不得申請及使用展演點。

另外，針對時常發生正取展演者無故未演出的信義徒步區表演藝術類A、B點位，將取消現場臨時遞補機制。

文化局指出，正研議部分展演點位須繳交保證金才能抽籤，避免展演申請浮濫造成人頭問題，希望藉由這些措施能有效維護街頭藝人公平展演權益，將持續觀察施行狀況。

文化局表示，今年規劃台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫，研議導入智慧化場地報到系統，透過科技運用，讓街頭藝人於展演點現場透過手機裝置即可完成報到，除可免去人工查核負擔，也能協助場地管理機關掌握表演者報到及演出狀況。

文化局指出，座談會中有街頭藝人希望持續開放更多有效展演點位，因此歡迎街頭藝人提出建議地點，文化局可協助主動邀集場地主管機關、里長等相關單位辦理會勘評估。