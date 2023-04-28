快訊

涉詐領助理費、資策會案 高虹安結束6小時庭訊不發一語

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出又是同一人所為

希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

北市2徒步區 街頭藝人無故未展演6月1日起加重罰

中央社／ 台北28日電

台北市文化局今天表示，6月1日起信義及西門徒步區，街頭藝人無故未到將加重罰，包含不能申請使用展演點、取消臨時遞補機制等，也正研議部分展演點須繳保證金才能抽籤。

北市文化局發布新聞稿指出，3月底台北市文化局長蔡詩萍主持街頭藝人座談會，其中針對部分街頭藝人抽籤後轉由其他藝人現場遞補的情形，經蒐集各界意見，將自6月1日起，調整信義、西門徒步區展演點場地管理要點，加重街頭藝人無故未到的停權罰則。

文化局表示，6月1日起，信義及西門徒步區正取展演者未依規定取消而於展演當日無故未使用展演場地者，就會有違規註記，首次註記起1個月內若累計達2次註記，自其第2次註記的次月起6個月內申請人不得申請及使用展演點。

另外，針對時常發生正取展演者無故未演出的信義徒步區表演藝術類A、B點位，將取消現場臨時遞補機制。

文化局指出，正研議部分展演點位須繳交保證金才能抽籤，避免展演申請浮濫造成人頭問題，希望藉由這些措施能有效維護街頭藝人公平展演權益，將持續觀察施行狀況。

文化局表示，今年規劃台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫，研議導入智慧化場地報到系統，透過科技運用，讓街頭藝人於展演點現場透過手機裝置即可完成報到，除可免去人工查核負擔，也能協助場地管理機關掌握表演者報到及演出狀況。

文化局指出，座談會中有街頭藝人希望持續開放更多有效展演點位，因此歡迎街頭藝人提出建議地點，文化局可協助主動邀集場地主管機關、里長等相關單位辦理會勘評估。

文化局 街頭藝人 北市

延伸閱讀

扎根客語教育 竹市16場「客話講故事」今年接力登場

澎湖花火節700台無人機展演 民眾讚嘆驚呼連連

北藝工程延宕須支付監造商2.34億 北市議員憂有爭議

朱銘離世享壽85歲 蔡詩萍難過不捨：文化局能協助的當盡全力

相關新聞

汐止公聽會憂基捷分攤爭議誤汐東線 鐵道局指脫勾執行

基隆捷運第三場公聽會今天在新北市汐止區公所舉行，有民眾擔心基隆捷運分攤額爭議，擔心延誤汐東線進度。議員白珮茹建議，汐東線...

與陳建仁視察捷運東環段 蔣萬安：預估9年半內可完工

政院長陳建仁與台北市長蔣萬安今(28)日前往台北市松山車站，視察東環段路線中的Y36站，了解東環段規劃情形。蔣萬安指出，...

淡北道路首次招標就流標 侯友宜：工程經費上漲影響

受到缺工缺料影響，淡北道路2月首次招標就流標。新北市議員陳偉杰認為，如今受物價上漲，地方盼望順利招標出去，新北應爭取中央...

另類行人地獄？北巿議員實測曝導盲行穿線暗藏危機：越導越盲

有著「三條線」外觀、2018年引進台北市的視障引導標線，又被稱做「導盲行穿線」，但北市議員林延鳳發現竟然暗藏危機，今點出...

扯！新北道路施工瀝青軟管被勾破 住家、汽機車慘被「抹黑」

新北市板橋區公所委託委外廠商昨天在板橋區民有街進行道路維護工程，鋪設柏油路面的噴油軟管不慎勾到住戶雨遮，瀝青疑管破亂噴，...

陪同陳建仁視察東環 蔣萬安：以完善內科交通為首要

行政院院長陳建仁上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安在致詞時指出，感謝行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦