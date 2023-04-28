北港國小學童春遊健走 訪汐止里長還問下屆選不選

汐止區北港國小的春季健走活動今(28)日展開，帶著小朋友到便利商店、派出所以及北港國小分部，深入走進社區，而其中一站還去訪問拱北里長蘇聰賢，小朋友的問題五花八門，連下一屆還選不選里長都很關心。

小朋友問下一屆還選里長嗎？問題真的有點辛辣，不過，拱北里長蘇聰賢也很耐心回答，以鄰里建設需要時間去經營來間接回應，汐止區北港國小每一年都會安排春季健走，帶著一到六年級小朋友走入社區，其中一站和里長有約，地點就在汐止農會休閒中心，小朋友對於里長的工作很好奇，問的問題也五花八門。

拱北里長蘇聰賢表示，今天很榮幸受北港國小邀請參加他們訪問里長的活動，也很感謝汐止區農會提供這麼好的場地，讓孩子們走入社區學習，那小朋友問了很多的問題，我都一一的回答他們。

小朋友說，很喜歡今天的活動，可以認識地方學到很多東西，了解很多汐止的事物，也很喜歡訪問里長，因為可以知道關於里長的事情。

北港國小校長林素滿指出，今天是北港國小春季健走(結合課程社區巡禮)，是年度的大活動，孩子們從一到六年級都有不同安排，社區服務祥雲街二年級，便利商店及派出所烘內一年級，五年級棒球場，拱北殿四年級，後來還有一二年級，烘內分班六年級，汐止農會三年級 ，都有進行各項認識社區的活動，配合學校的課程希望能深耕在地文化。

汐止區農會四健指導員詹雅甯表示，三年級師生以認識自己生活的社區為主題，全體師生走出校園與汐止農會合作，結合時下流行的食農教育來認識自己在地農特產，深入了解汐止的人文特色與特產，並在四健會指導員、農友及四健義務指導員及志工們熱情親切的帶領下，希望能讓北港國小三年級的師生不僅笑聲不斷，並且能帶回滿滿的收穫與美好的回憶。