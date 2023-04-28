基隆捷運汐止場公聽會滿座 地方盼說清楚講明白

基隆捷運計畫綜合規劃公聽會，今(28)日在汐止區行政中心11禮堂舉行，現場湧進上百人，整個會場幾乎被坐滿，公聽會由交通部鐵道局副局長楊正君主持，包括立委賴品妤及市議員、里長都出席參加表達意見，地方希望把經費、交通運輸等問題，說清楚講明白。

立委賴品妤表示，這兩個月因為捷運板南線延伸的議題，這條軌道有受到大家關注，但覺得這份簡報實在不夠仔細，因為大家都知道目前板南線的營運跟規劃是台北市在主導，還有中央跟地方協調的過程中，應該更清楚去講說認為各自的困難點在那裡、經費到底如何分攤、軌道上面到底有沒有問題等等，是要講清楚，應該向民眾清楚說明。

新北市議員白珮茹指出，這牽涉到前瞻的經費，汐東線跟基隆捷運是不是可以先脫勾，所謂脫勾就是說，如果不把兩個計劃拆開來的話，在經費的爭取上會很難去切割，汐東線走在之前，基隆捷運走在之後，如果再這樣牽扯可能又是下一個十年。

新北市議員廖先翔說，有部分的路廊會使用到台鐵的第三軌，想確認一下，基隆捷運用好了對於台鐵中程、長程使用民眾的衝擊如何？軌道運輸一定會支持，但也要考慮到對其他軌道運輸民眾的需求有沒有影響。

三場公聽會辦完，廣徵地方民眾意見做為參考，基隆捷運目前規劃從南港站到八堵站，全長15.59公里，沿線會有13座車站，有部分走高架，部分地下會，在樟樹灣站是一個分水嶺，預計施工期程是72個月，在綜合規劃核定後9年通車。