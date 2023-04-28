快訊

「誓言改革民進黨執政的黑金貪腐」 蘇煥智宣布參選總統

獨／中華電信董座換人！ 董事長謝繼茂功成身退

城市品牌國際化 淡水區區旗亮相展現新氣象

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
全新的淡水區區旗正式亮相，希望能夠為淡水帶來全新氣象。 圖／紅樹林有線電視提供
全新的淡水區區旗正式亮相，希望能夠為淡水帶來全新氣象。 圖／紅樹林有線電視提供

一個國際化的城市都會有一個專屬的LOGO標誌，新北市在升格之後，淡水區公所聽到很多民眾反應希望淡水區有一個活潑、容易行銷記憶的logo，然而在經過公所內部討論後，以之前公開甄選第一名的作品為基礎，全新的淡水區區旗也在日前正式亮相，希望能夠為淡水帶來全新氣象。

淡水區長巫宗仁表示，這一面區旗以黃色做為基底，使用淡水行政區輪廓為背景，背景上面有一個跳躍的人形意象，代表著淡水的活力，人形上半部為大屯山迎接著旭日，下半部呈現即將通車的淡江大橋，跨越淡水河，帶動淡水河兩岸及台北的交通。

此外淡水區公所呼應新北市政府區域色彩計畫，以淡水的代表色「淡水青」做為Logo的底色，而中文的部分更請國內知名書法家張炳煌先生書寫，呈現書法美學，既保有傳統的文化傳承，亦隨時代挹注新的價值特色，同時將此Logo製作成淡水區旗，讓區旗迎風飄揚，行銷淡水為記憶的國際化城市品牌，展現淡水的活力及城市意象美學。

淡水河

延伸閱讀

影／慣竊北漂淡水隨機拉車門行竊 超商吃泡麵警一眼認出他

淡水消防隊獲贈勘災車 退休教授一圓妻生前遺願

清理垃圾變拆屋趕居民 淡水里長盼國產署停止找麻煩

鄰居都沒聽見...淡水37歲男今凌晨開槍自轟 家裡找到2把槍

相關新聞

汐止公聽會憂基捷分攤爭議誤汐東線 鐵道局指脫勾執行

基隆捷運第三場公聽會今天在新北市汐止區公所舉行，有民眾擔心基隆捷運分攤額爭議，擔心延誤汐東線進度。議員白珮茹建議，汐東線...

與陳建仁視察捷運東環段 蔣萬安：預估9年半內可完工

政院長陳建仁與台北市長蔣萬安今(28)日前往台北市松山車站，視察東環段路線中的Y36站，了解東環段規劃情形。蔣萬安指出，...

淡北道路首次招標就流標 侯友宜：工程經費上漲影響

受到缺工缺料影響，淡北道路2月首次招標就流標。新北市議員陳偉杰認為，如今受物價上漲，地方盼望順利招標出去，新北應爭取中央...

另類行人地獄？北巿議員實測曝導盲行穿線暗藏危機：越導越盲

有著「三條線」外觀、2018年引進台北市的視障引導標線，又被稱做「導盲行穿線」，但北市議員林延鳳發現竟然暗藏危機，今點出...

扯！新北道路施工瀝青軟管被勾破 住家、汽機車慘被「抹黑」

新北市板橋區公所委託委外廠商昨天在板橋區民有街進行道路維護工程，鋪設柏油路面的噴油軟管不慎勾到住戶雨遮，瀝青疑管破亂噴，...

陪同陳建仁視察東環 蔣萬安：以完善內科交通為首要

行政院院長陳建仁上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安在致詞時指出，感謝行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦