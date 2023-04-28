城市品牌國際化 淡水區區旗亮相展現新氣象

一個國際化的城市都會有一個專屬的LOGO標誌，新北市在升格之後，淡水區公所聽到很多民眾反應希望淡水區有一個活潑、容易行銷記憶的logo，然而在經過公所內部討論後，以之前公開甄選第一名的作品為基礎，全新的淡水區區旗也在日前正式亮相，希望能夠為淡水帶來全新氣象。

淡水區長巫宗仁表示，這一面區旗以黃色做為基底，使用淡水行政區輪廓為背景，背景上面有一個跳躍的人形意象，代表著淡水的活力，人形上半部為大屯山迎接著旭日，下半部呈現即將通車的淡江大橋，跨越淡水河，帶動淡水河兩岸及台北的交通。

此外淡水區公所呼應新北市政府區域色彩計畫，以淡水的代表色「淡水青」做為Logo的底色，而中文的部分更請國內知名書法家張炳煌先生書寫，呈現書法美學，既保有傳統的文化傳承，亦隨時代挹注新的價值特色，同時將此Logo製作成淡水區旗，讓區旗迎風飄揚，行銷淡水為記憶的國際化城市品牌，展現淡水的活力及城市意象美學。