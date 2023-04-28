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萬里菇類栽培休閒農場動土 盼助益社會與教育

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
知名企業準備在萬里興建一座菇類栽培場，更提供給金山、萬里地區學校100萬元教育基金，保留地方的美景也為地方帶來繁榮。 圖／紅樹林有線電視提供
知名企業準備在萬里興建一座菇類栽培場，更提供給金山、萬里地區學校100萬元教育基金，保留地方的美景也為地方帶來繁榮。 圖／紅樹林有線電視提供

知名企業準備在萬里興建一座菇類栽培場，該公司董事長劉保佑居住在萬里長達二十二年，有感於地方的美麗，也希望能夠在地方打造一個富含教育訓練與體驗的休閒農場，提供給金山、萬里地區學校100萬元教育基金，保留地方的美景也為地方帶來繁榮。

萬里區長粘雪琴指出，這座菇類栽培場將是青春山海線，萬里的山線中很重要的一點，不僅推動觀光還促進教育發展，更在董事長的回饋下，提供給金山、萬里地區學校100萬元教育基金，讓在地的學子不僅有好的學習場域，在興趣與專長的養成上可以更加的無後顧之憂。

董事長劉保佑表示，待休閒農場落成，最大的目的將著重於教育與體驗，要將老天爺所創造這麼美的場域讓大家透過體驗細細發掘，而菇類栽培休閒農場，預計經過兩年的工期就要啟用，也期許能夠成為休閒農場的典範，為社會與教育帶來更多的助益與發展。

萬里 金山

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