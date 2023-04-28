汐止公聽會憂基捷分攤爭議誤汐東線 鐵道局指脫勾執行

基隆捷運第三場公聽會今天在新北市汐止區公所舉行，有民眾擔心基隆捷運分攤額爭議，擔心延誤汐東線進度。議員白珮茹建議，汐東線和基隆捷運應脫勾。鐵道局說，本來就脫勾進行，是兩個計畫，汐東線將進入工程階段，基隆捷運綜合規畫也近尾聲，快到執行階段了。

鐵道局簡報指出，基隆捷運擴大北北基軌道路網服務範圍，銜接捷運汐東線、板南線，在南港展覽館站轉乘文湖線和板南線銜接台北捷運，在南港站轉搭高、台鐵運輸。預計綜合規畫通過後9年要通車，可分流台鐵20%的旅客。

因基隆分攤經費從17億增加到61億，爭議仍未解決，存有變數。今天公聽會上有汐止民眾擔心會影響汐東線進度。

立委賴品妤說，中央和地方的協調過程，經費如何分攤要講清楚，另未來汐止聯外道路拓寬問題，一定要積極辦理。汐東線不只解決汐止的交通，整個地方如何開發，中央要和地方要有更充分溝通，凝聚共識進行。

立委沈發惠國會辦公室主任田永豐說，汐止人口增加快速，但汐止這段捷運好不容易定案，要求鐵道局先有備案，不要因基隆影響汐東線。

議員白珮茹說，汐東線和基隆捷運應脫勾，兩者進度有前後，汐東線要先進行，基隆有何需要可留下來，但汐止的交通極需先解決不能等。

有里長表示，汐科火車站火車來時像要跑百米，希望以後捷運出入口要規畫好，不要再像火車站一樣。也有居民建議，板南線直接延長到汐止才比較有效益，非從基隆捷運來規畫。

鐵道局副局長楊正君說，基隆捷運涉及北北基之間的整合，綜合規畫近尾聲，環境影響評估已經通過，公聽會後，綜規併同環評報給行政院後就可進入執行了，後面速度會很快，「球已經快要丟出去的最後一步」；而汐東線核定後已進入設計，即將進入工程階段。但兩計畫汐止區公所到汐科站是共線，汐東線部分可先完成。

楊正君說，汐科站因有南北兩出口，預計再增加中央出口，可解決大部分的問題。板南線延伸問題也有考量過，但屬重運量成本比較貴。