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淡北道路首次招標就流標 侯友宜：工程經費上漲影響

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡北道路近台北市路段，中央北路與大度路的設計需挖地下道（圖右下），工程期間恐造成當地嚴重交通阻塞，尤其尖峰時刻，該路口匯集多所大學及科技公司人潮，雍塞問題恐更嚴重。圖／新北工務局提供
淡北道路近台北市路段，中央北路與大度路的設計需挖地下道（圖右下），工程期間恐造成當地嚴重交通阻塞，尤其尖峰時刻，該路口匯集多所大學及科技公司人潮，雍塞問題恐更嚴重。圖／新北工務局提供

受到缺工缺料影響，淡北道路2月首次招標就流標。新北市議員陳偉杰認為，如今受物價上漲，地方盼望順利招標出去，新北應爭取中央補助，另外還要提出交維計畫，避免因工期導致淡水交通黑暗期；新北市工務局表示，已經上網招標，只要有廠商投標，就有機會在明年動工。

陳偉杰今天在新北市議會總質詢時，針對淡北道路提問。陳偉杰表示，地方對淡北道路期待很久，但受到原物料價格一直上漲，對於工程負擔大，希望可以順利招標出去。

新北市長侯友宜表示，現在淡北道路的工程經費高達103.39億元，由於原本核定經費是40幾億，跟原本相比多增加60幾億元，中央補助的經費在現階段還是有限。

工務局長祝惠美表示，已經在4月25日第二次上網招標，招標時間2個月，6月27日決標，也同步與中央爭取經費，目前也很多廠商有意願，也希望這次上網招標後就可以決標，工程就有機會在明年動工。

祝惠美說，中央也知招標不順的狀況，同意新北同步上網招標，並向中央發文爭取工程經費。目前也跟潛在廠商了解意願，很多廠商都有意願，希望這次上網就可以決標，下半年就有機會開工。交維計畫部分，也已同步設計交維計畫，送道安小組審核已經過，待廠商進場後也會再修改細節。

另外，陳偉杰指出，淡北道路正式動工後，一定有交通黑暗期，除了要為開車的民眾想出替代方案紓解，捷運紓解運量部分也要考量，民眾有向他反映，目前捷運班距時間約5至6分鐘，尖峰時刻需求比較大，地方盼望也能將這點列入考量。

交通局表示，新北市也有跟北捷公司聯繫，希望透過北捷機動性調整捷運班距，由於淡北道路施工期5年，且假日、節日很多人喜歡去淡水，希望可以讓到淡水的班距縮短，紓解局部大量湧入人潮，也不會對施工有更多壓力。

淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，有人因此枉死車陣中，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供
淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，有人因此枉死車陣中，地方疾呼興建淡北道路。圖為淡北道路模擬圖。圖／新北工務局提供
新北市長侯友宜（圖）上午出席議會市政總質詢，議員陳偉杰針對88槍擊案質詢，侯友宜表示，打擊犯罪沒有分地域。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（圖）上午出席議會市政總質詢，議員陳偉杰針對88槍擊案質詢，侯友宜表示，打擊犯罪沒有分地域。記者葉信菉／攝影

陳偉杰 北捷 侯友宜

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