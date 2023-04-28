淡北道路首次招標就流標 侯友宜：工程經費上漲影響

受到缺工缺料影響，淡北道路2月首次招標就流標。新北市議員陳偉杰認為，如今受物價上漲，地方盼望順利招標出去，新北應爭取中央補助，另外還要提出交維計畫，避免因工期導致淡水交通黑暗期；新北市工務局表示，已經上網招標，只要有廠商投標，就有機會在明年動工。

陳偉杰今天在新北市議會總質詢時，針對淡北道路提問。陳偉杰表示，地方對淡北道路期待很久，但受到原物料價格一直上漲，對於工程負擔大，希望可以順利招標出去。

新北市長侯友宜表示，現在淡北道路的工程經費高達103.39億元，由於原本核定經費是40幾億，跟原本相比多增加60幾億元，中央補助的經費在現階段還是有限。

工務局長祝惠美表示，已經在4月25日第二次上網招標，招標時間2個月，6月27日決標，也同步與中央爭取經費，目前也很多廠商有意願，也希望這次上網招標後就可以決標，工程就有機會在明年動工。

祝惠美說，中央也知招標不順的狀況，同意新北同步上網招標，並向中央發文爭取工程經費。目前也跟潛在廠商了解意願，很多廠商都有意願，希望這次上網就可以決標，下半年就有機會開工。交維計畫部分，也已同步設計交維計畫，送道安小組審核已經過，待廠商進場後也會再修改細節。

另外，陳偉杰指出，淡北道路正式動工後，一定有交通黑暗期，除了要為開車的民眾想出替代方案紓解，捷運紓解運量部分也要考量，民眾有向他反映，目前捷運班距時間約5至6分鐘，尖峰時刻需求比較大，地方盼望也能將這點列入考量。