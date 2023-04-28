另類行人地獄？北巿議員實測曝導盲行穿線暗藏危機：越導越盲

有著「三條線」外觀、2018年引進台北市的視障引導標線，又被稱做「導盲行穿線」，但北市議員林延鳳發現竟然暗藏危機，今點出士林區福國、福華路口等5處路口行穿線的視障引導標線，會經過手孔蓋、排水孔，或無法銜接人行道導盲磚，恐造成視障人士撞上號誌桿或誤行車道等風險。北市交工處表示，將在一個月逐一現場會勘，協調新工處一同改善。

視障引導標線設置優先針對有聲號誌路口，且設置不得跳過溝蓋、繪設於行穿線之中心為原則、導盲行穿線中心點應距行穿線邊緣至少1公尺，使視障者受引導時行走於行穿線範圍內，北市目前共在38處路口設置。

林延鳳舉例，福國、福華路口就顯皆不符合原則，交工處卻無掌握，視障引導標線不僅沒有切齊新工處施作的人行道導盲磚，也無法有效引導至號誌桿按觸「有聲號誌」按鈕，甚至一不注意就會令視障行人走上車道，她批評是「越導越盲」，任視障者在街頭「玩命」，交工處和新工處「分工不合作」，恐導致嚴重後果。

惠光導盲犬學校代表彭筱涵說，導盲行穿線前後應避免「ㄇ型車阻」或障礙物，減少干擾、降低視障行人於路口受絆倒之風險。

盲人重建院社工高湘宜表示，導盲行穿線的起始處，建議加裝導盲磚，讓視障行人能快速定位、找到行穿線，且應維持延續性，不因水溝蓋等物體造成中斷，讓視障者能順利沿著線追跡，也減少因中斷造成視障者於馬路中停留之危險。

林延鳳說，她請來公民團體會勘，改善「行人地獄」不應只照顧多數非障礙者之需求，更要基於弱勢優先立場，體貼身障者行的安全，希望未來劃設時，應由跨局處代表現地勘查，切勿自掃門前雪，導致憾事發生，讓台北街頭更安全、更安心。

交工處總工程司劉嘉祐表示，從今年開始，交工處陸續在有聲號誌的路口設置視障引導標線，當時是希望先劃設視障引導標線，再設置人行道導盲磚，目前依實施之後的狀況，確實有改善空間，未來設置時，在路口轉角處會做整合規畫，會更緊密配合導盲磚設置，以及障礙物排除。