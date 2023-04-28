陪同陳建仁視察東環 蔣萬安：以完善內科交通為首要

行政院院長陳建仁上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安在致詞時指出，感謝行政院及中央關心臺北捷運工程建設，目前東環段已展開細部設計、用地取得及施工等相關作業，預定2年內動工，9年半可完工。

東環段路線全長約13.25公里，全線採地下化方式興建，共設10座車站及1座機廠。其中有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，不但可提供便捷轉乘服務，同時將雙北包括文山、新店、南港及信義等14個行政轄區緊密串聯在一起，發揮都會區的綜合效益。