快訊

張國煒轟「一航廈一聯盟」不合理 王國材：早談過...是不是他忘記了？

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

陪同陳建仁視察東環 蔣萬安：以完善內科交通為首要

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
行政院院長陳建仁（前左）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安（前右）致詞時指出，目前東環段已展開細部設計、用地取得及施工等相關作業，預定2年內動工，9年半可完工。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（前左）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安（前右）致詞時指出，目前東環段已展開細部設計、用地取得及施工等相關作業，預定2年內動工，9年半可完工。記者曾吉松／攝影

行政院院長陳建仁上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安在致詞時指出，感謝行政院及中央關心臺北捷運工程建設，目前東環段已展開細部設計、用地取得及施工等相關作業，預定2年內動工，9年半可完工。

東環段路線全長約13.25公里，全線採地下化方式興建，共設10座車站及1座機廠。其中有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，不但可提供便捷轉乘服務，同時將雙北包括文山、新店、南港及信義等14個行政轄區緊密串聯在一起，發揮都會區的綜合效益。

蔣市長表示東環段是解決內湖交通重要的一步，另外，民生汐止線也有助於解決北市交通壅塞，都是紓缓內科地區交通瓶頸的解方。

行政院院長陳建仁（前右）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（前右）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度。記者曾吉松／攝影

行政院 汐止

延伸閱讀

影／中正紀年堂銅像轉移？陳建仁：透過政府與民間合作來推動

影／獨派闖中正紀念堂朝銅像開槍！ 陳建仁：盡快完成轉型正義

普發現金領取人數今將破2000萬 陳建仁鼓勵全民多消費

U-Sport原訂8月上路恐再跳票？ 蔣萬安：最快9月試辦

相關新聞

扯！新北道路施工瀝青軟管被勾破 住家、汽機車慘被「抹黑」

新北市板橋區公所委託委外廠商昨天在板橋區民有街進行道路維護工程，鋪設柏油路面的噴油軟管不慎勾到住戶雨遮，瀝青疑管破亂噴，...

淡北道路首次招標就流標 侯友宜：工程經費上漲影響

受到缺工缺料影響，淡北道路2月首次招標就流標。新北市議員陳偉杰認為，如今受物價上漲，地方盼望順利招標出去，新北應爭取中央...

另類行人地獄？北巿議員實測曝導盲行穿線暗藏危機：越導越盲

有著「三條線」外觀、2018年引進台北市的視障引導標線，又被稱做「導盲行穿線」，但北市議員林延鳳發現竟然暗藏危機，今點出...

陪同陳建仁視察東環 蔣萬安：以完善內科交通為首要

行政院院長陳建仁上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安在致詞時指出，感謝行政...

拖了4個月 6.3億新北佳和公園健身中心明起試營運

新北市府為增加中和區停車需求並增加多元服務，興建佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場興建工程等...

商品標示新法5月18日上路 新北辦說明會提醒違法最重罰20萬

商品標示法已於去年完成修法，新法將於今年5月18日正式上路，新北市經發局為提醒業者避免觸法將於5月4日上午9點於板橋區公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦