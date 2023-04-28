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拖了4個月 6.3億新北佳和公園健身中心明起試營運

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
嶄新的佳和公園健身中心4月29日起5天免費試營運。圖／新北市體育處提供
嶄新的佳和公園健身中心4月29日起5天免費試營運。圖／新北市體育處提供

新北市府為增加中和區停車需求並增加多元服務，興建佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場興建工程等設施，新北市長侯友宜去年底視察後宣布陸續開放啟用，民眾卻抱怨完全沒進展。體育處今天宣布明起健身中心試營運。

佳和公園多目標綜合大樓係以多元使用為主軸，總預算約6億3千多萬元，樓地板面積約4180坪，興建地下2層、地上4層樓建物，規劃包含幼兒園(4班共106人)、托育中心(3班共45人)、健身中心（包含健身房、韻律教室、飛輪教室及其他複合式運動服務等），可以提供280個汽車停車位、100個機車停車位的地下停車場。

不過原說去年底陸續開放的佳和公園綜合大樓，到本月仍未開放，民眾看得到卻用不到，本月初在臉書批評，去年12月侯友宜來佳和公園完成視察後，「交差採訪完就完全沒進展了，真的這就是市府團隊的工作效率吧。」

而今天新北市體育處終於宣布佳和公園內的健身中心明起至5月3日試營運，體育處說，位於該大樓2至4樓的「Waypoint Fitness中和館」將於4月29日至5月3日試營運，試營運期間每天上午8點至晚上9點開放，有健身房設備可供使用，還有瑜珈、燃脂有氧、皮拉提斯、兒童MV等多樣化的團體課程免費體驗。

另外優惠活動包括團體課程買4送1、買8送2、健身月卡688元優惠、1對1教練單堂體驗800元，該館5月7日正式營運，推出課程包括空中瑜珈、壺鈴課程等。

佳和公園Waypoint FITNESS中和館全新啟用。圖／新北市體育處提供
佳和公園Waypoint FITNESS中和館全新啟用。圖／新北市體育處提供

健身 體育

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