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商品標示新法5月18日上路 新北辦說明會提醒違法最重罰20萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市經發局為提醒業者避免觸法將於5月4日上午9點於板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府112年度商品標示新法施行前宣導會」。圖／新北市經發局提供
新北市經發局為提醒業者避免觸法將於5月4日上午9點於板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府112年度商品標示新法施行前宣導會」。圖／新北市經發局提供

商品標示法已於去年完成修法，新法將於今年5月18日正式上路，新北市經發局為提醒業者避免觸法將於5月4日上午9點於板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府112年度商品標示新法施行前宣導會」，詳細解說修法重點，協助業者更清楚各項商品的正確標示方式與內容。違法最重將遭罰20萬元。

新北市經發局長何怡明表示，經濟部於去年5月18日起陸續修法通過商品標示法及其授權訂定各項特定商品標示基準，充分揭露商品資訊。經發局為加強宣導修法後的商品標示法，並強化通路商、製造商、進口商了解商品標示的法令新知，將於新法上路前舉辦宣導會。

商品標示法修法後最大差異在「進口商品業者資訊標示」部分，舊法規定部分商品如服飾、織品、鞋類等，若屬進口商品，僅須標示進口商名稱、地址、電話即可，而新法則要求凡是進口商品皆須標示「國外製造商或國外委製商之外文名稱」。但商品由國內業者委託國外製造再進口，其委製商為國內業者，可以僅標示國內委製商的中文名稱，無須再標示國外製造商名稱。

經發局說，已流通進入市場商品於新法生效前可不用依新法重新標示，但政府機關於稽查需要時，業者仍應提出相關文件說明時間點，以判別適用新舊法。若被查獲標示不合格商品，將依商品標示法規定要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處最高20萬元罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

商品標示法已於去年完成修法，新法將於今年5月18日正式上路。圖／新北市經發局提供
商品標示法已於去年完成修法，新法將於今年5月18日正式上路。圖／新北市經發局提供

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