聽新聞
test
0:00 / 0:00
商品標示新法5月18日上路 新北辦說明會提醒違法最重罰20萬
商品標示法已於去年完成修法，新法將於今年5月18日正式上路，新北市經發局為提醒業者避免觸法將於5月4日上午9點於板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府112年度商品標示新法施行前宣導會」，詳細解說修法重點，協助業者更清楚各項商品的正確標示方式與內容。違法最重將遭罰20萬元。
新北市經發局長何怡明表示，經濟部於去年5月18日起陸續修法通過商品標示法及其授權訂定各項特定商品標示基準，充分揭露商品資訊。經發局為加強宣導修法後的商品標示法，並強化通路商、製造商、進口商了解商品標示的法令新知，將於新法上路前舉辦宣導會。
商品標示法修法後最大差異在「進口商品業者資訊標示」部分，舊法規定部分商品如服飾、織品、鞋類等，若屬進口商品，僅須標示進口商名稱、地址、電話即可，而新法則要求凡是進口商品皆須標示「國外製造商或國外委製商之外文名稱」。但商品由國內業者委託國外製造再進口，其委製商為國內業者，可以僅標示國內委製商的中文名稱，無須再標示國外製造商名稱。
經發局說，已流通進入市場商品於新法生效前可不用依新法重新標示，但政府機關於稽查需要時，業者仍應提出相關文件說明時間點，以判別適用新舊法。若被查獲標示不合格商品，將依商品標示法規定要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處最高20萬元罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言