快訊

中油桃園管線遷移工程「油管不明爆裂」 工人墜6公尺工地身亡

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

竹北天坑吞特斯拉 邱顯智起底建商黑歷史：工地成足球場大小坑洞

侯友宜允113年設體育局 綠營盼別拿運動拉抬聲量

中央社／ 新北27日電

民進黨新北市議會黨團今天指出，多年提案爭取成立新北市體育局都遭敷衍，新北市長侯友宜今天突然承諾明年1月1日成立體育局，質疑侯友宜打假球，希望別拿運動發展拉抬聲量。

侯友宜今天在新北市議會接受國民黨多名市議員總質詢後，答應今年將編列預算，計劃將新北市教育局體育處擴大升格為體育局，但名稱是體育局或運動局，將參考各縣市的組織編制與名稱，他期待明年1月可以成立。

對此，民進黨新北市議會黨團發布新聞稿，總召集人鄭宇恩表示，樂見侯友宜終於願意正視新北市運動發展，但將成立的體育局預算來源及編列方式都不可知，侯友宜也不願承諾下半年審查預算會出席報告，希望侯友宜不要拿新北運動發展拉抬聲量、拿市政打假球。

副召集人張維倩指出，對照新北市青年局成立過程，從2020年就先以研考會預算內編列相關作業費用，並在2021年6月展開法制作業，2022年正式成立時相關預算仍是散布在各局處，直到2023年才有獨立預算。侯友宜宣布明年就可成立體育局，究竟是不是打假球，很快就可被檢驗。

書記長林秉宥表示，調閱新北市議會提案，上一屆的新北市議會總計有7個提案要求設置體育局，其中1案為跨黨派65名市議員的共同提案，其餘都是民進黨籍議員提案，但新北市府多以制式回復、或答非所問回應。

他說，如今突然願意正視新北市體育，當然符合民進黨議員的期待，但更希望是真心為運動發展好，不是為了貪圖個人聲量或選舉造勢隨口說說。

幹事長卓冠廷表示，新北市的體育主管機關是6都中唯一不是以「局」為編制，人均體育經費更是6都最低；未來若成立體育局，預算若還是維持現有體育處規模，升格形同半調子也是打假球。侯友宜也應負責在預算審查會期提出完整預算規劃，向議會說明。

侯友宜 卓冠廷 民進黨 國民黨 體育

延伸閱讀

新北偵辦少年槍手案 侯友宜：斬斷槍毒金流

遭綠營指控打人 王威元提告 總質詢上找侯友宜「討拍」

侯友宜：中央行政效率太差 應省下民脂民膏

談兩岸關係 侯友宜：沒有安全就沒有一切

相關新聞

民眾憂汛期來臨多地積淹水 新北今年度防汛演習

汛期來臨，新北不少民眾憂心低窪地區再淹大水，尤其過去雙和地區一帶更是如此，新北今舉行年度防汛演習，演練12項目並分為三階...

清理垃圾變拆屋趕居民 淡水里長盼國產署停止找麻煩

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」，因地主是中央單位國有財產署近期也已經找了清理廠商來清除，而國產署卻要求在他們土地上的近30戶、80多人居民拆屋還地，否則就要申請承租，得回朔到民國82年。這也讓這些居民認為怎麼清理垃圾山後，卻要找他們的麻煩。...

遭綠營指控打人 王威元提告 總質詢上找侯友宜「討拍」

新北市議會議場昨爆發藍綠推擠糾紛，綠營指責王威元「揮拳打人」，引發王不滿，今午向綠營兩議員提告。王同時於下午質詢市長侯友...

侯友宜：中央行政效率太差 應省下民脂民膏

新北市議會今日總質詢，市議員黃桂蘭質詢時，期望新北市長侯友宜能夠當選總統，多多照顧新北市。侯友宜回應，新北有許多事情都要...

北巿議員曝3音檔轟環南變更設計人謀不臧 處長嗆：我不接受

台北市多處市場改建進度延宕，民進黨議員洪婉臻質疑，進度延宕是因市府不斷「契約變更設計」，洪今天也在議場放出三段建築師事務...

台北「這博物館」文史資料錯誤百出？學者盼蔣市府解決

2002年位於台北市政府府內台北探索館正式完工啟用，當時台北市政府對外宣稱那是台灣第一座城市博物館，時至今日已經超過二十年。這個博物館定位是介紹台北市各地區的文化和歷史，當台北市有外賓來訪、國小、幼兒園的校外教學也經常被安排至此處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦