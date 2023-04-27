侯友宜允113年設體育局 綠營盼別拿運動拉抬聲量

民進黨新北市議會黨團今天指出，多年提案爭取成立新北市體育局都遭敷衍，新北市長侯友宜今天突然承諾明年1月1日成立體育局，質疑侯友宜打假球，希望別拿運動發展拉抬聲量。

侯友宜今天在新北市議會接受國民黨多名市議員總質詢後，答應今年將編列預算，計劃將新北市教育局體育處擴大升格為體育局，但名稱是體育局或運動局，將參考各縣市的組織編制與名稱，他期待明年1月可以成立。

對此，民進黨新北市議會黨團發布新聞稿，總召集人鄭宇恩表示，樂見侯友宜終於願意正視新北市運動發展，但將成立的體育局預算來源及編列方式都不可知，侯友宜也不願承諾下半年審查預算會出席報告，希望侯友宜不要拿新北運動發展拉抬聲量、拿市政打假球。

副召集人張維倩指出，對照新北市青年局成立過程，從2020年就先以研考會預算內編列相關作業費用，並在2021年6月展開法制作業，2022年正式成立時相關預算仍是散布在各局處，直到2023年才有獨立預算。侯友宜宣布明年就可成立體育局，究竟是不是打假球，很快就可被檢驗。

書記長林秉宥表示，調閱新北市議會提案，上一屆的新北市議會總計有7個提案要求設置體育局，其中1案為跨黨派65名市議員的共同提案，其餘都是民進黨籍議員提案，但新北市府多以制式回復、或答非所問回應。

他說，如今突然願意正視新北市體育，當然符合民進黨議員的期待，但更希望是真心為運動發展好，不是為了貪圖個人聲量或選舉造勢隨口說說。

幹事長卓冠廷表示，新北市的體育主管機關是6都中唯一不是以「局」為編制，人均體育經費更是6都最低；未來若成立體育局，預算若還是維持現有體育處規模，升格形同半調子也是打假球。侯友宜也應負責在預算審查會期提出完整預算規劃，向議會說明。