民眾憂汛期來臨多地積淹水 新北今年度防汛演習

汛期來臨，新北不少民眾憂心低窪地區再淹大水，尤其過去雙和地區一帶更是如此，新北今舉行年度防汛演習，演練12項目並分為三階段。另外，今年也將智慧防汛平台結合自動化AI推播，讓人員及早應變、預防積淹水。

民眾擔憂，去年5月汛期開始就有淹水情況，鄰近河道及低窪地區，水淹上來不只要移車，更直接影響汽機車通行，如中和、永和一些低窪地區都是如此，新店及汐止等山區也憂心豪大雨而有土石滑落等情形。

水利局表示，今下午在永和區瓦磘抽水站舉辦112年度防汛演習，也展示瓦磘溝的防汛及整治成果。新北副市長劉和然出席並說，今年疫情趨緩，這次演習項目集結各單位的防汛業務，展現新北所有集排水設備、抽水機及水門等各項水利設施，並實地操演，展現已完成整備的狀態。

水利局說明，這次防汛演習項目共有12項，依序從晴天操作、災前整備及災中應變等三階段，首先展演防汛人員平時晴天如何操作閘門及抽水機組，將水位控制在瓦磘溝的子溝中，改善水流停滯所造成的臭味。

平時為防範道路積淹水，定期檢視下水道情形，使用無人機設備取代人力進入下水道檢查，減少人力付出以及大幅降低作業的危險性，也結合鄰近的學校施做透水保水設施，共計9座達3萬5000立方公尺滯洪空間。

另外，這次演習也模擬強降雨來臨前，安樂抽水站值班人員隨時掌握天候監視水情，在降雨來臨前，提前投入全數機組啟動抽排水來降低水位。