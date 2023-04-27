北捷：車站人員遭威脅件數增 依法送辦不輕縱
台北捷運今天表示，今年截至4月27日止，已發生10起車站人員遭威脅事件；北捷重申「暴力零容忍」立場，並表示如有車站人員遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。
台北捷運發布新聞稿表示，近期因防疫措施解封，捷運運量漸趨回升，車站人員遭受威脅件數竟也有增多趨勢，相較去年整年發生10件，今年截至4月27日就已有10件，以勸導違規行為及酒醉失控行為者居多。
北捷舉例，日前有酒醉旅客進站搭車沒戴口罩，當時口罩還未解禁，站長本於職責勸導，酒醉旅客不僅不肯配合，還大聲辱罵並攻擊站長，最後請捷警及轄區員警到場處理。站長則於製作筆錄後至醫院驗傷，準備提告。
北捷表示，車站人員為維護乘車秩序，如見少數不符規定的旅客，是基於職責所在勸導，請旅客不要情緒激動做出不理性行為；若人員遭遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。
北捷說，車站人員若遇不理性旅客的語言威脅或肢體暴力，捷運公司有權拒絕提供服務，且一律通報行控中心請捷警或轄區員警到場；若遇旅客不理性暴力相向，車站人員可運用隨身攜帶的防狼噴劑保護自身安全，詢問處也備有盾牌及防禦棍。
北捷表示，若人員受傷，除立即通知行控中心呼叫救護車協助送醫，事後將由公司法政單位協助，對旅客暴力行為提出告訴。此外，每2年定期邀請捷運警察對車站服務人員進行維安訓練，學習基本防禦招式，保護自己及他人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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