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自己部落自己介紹 樟樹國小原民學生樂當導覽員

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹國小培養原住民學生當導覽員，小朋友也很開心學習不同族語以及了解不同文化。圖／觀天下有線電視提供
樟樹國小培養原住民學生當導覽員，小朋友也很開心學習不同族語以及了解不同文化。圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹地區的原住民人口不少，樟樹國小學生就有超過兩成是原住民，其中又以阿美族居多，為了保存也傳承原住民歷史文化，學校規劃了原住民文化教室，展示台灣原住民16族的服飾、用具及簡介，並且培養學生當導覽員，小朋友也很開心學習不同族語以及了解不同文化。

樟樹國小校長邱俊傑表示，樟樹國小是新北市的原住民重點學校，全校小學部分，有601位小朋友，大概有121位的原住民，其中以阿美族居多，大概有107位是阿美族的小朋友，所以，學校有設置原住民文化教室，這中間也進行了文物及資料整理，像是一開始只有14族，後來擴充到16族，這16族都有詳細的介紹，另外，也培育了小朋友當小小導覽員，並且將原住民文化、族語等當校本課程，針對一到六年級，都有不同的解說，小朋友也很喜歡這個地方，透過原住民文化教室可以了解更多原住民文化，包括飲食文化、服裝、文物以及傳統文化

導覽第一棒是由本身就是阿美族的學生來擔任，將自己部落文化介紹給大家知道，從服飾到部落裡趕鳥用的生活用具都有，學校保存也傳承原住民歷史文化，並且也培養學生當小小導覽員，經過培訓，大家都對不同文化產生興趣，除了熟悉不同原住民族的文化，也能說個幾句原住民族語，所以，介紹導覽的第一步都是從打招呼開始。

樟樹國小原住民學生不少，其中又以阿美族居多，所以，在空間規劃上佔的比例也大一點，還特別打造了這麼一間火塘，按照阿美族生活房屋設計，值得一提的是，在這十幾位的小小導覽員中，只有一位是原住民，不過，其他學生在認識原住民歷史的同時，也愛上這不同的文化，覺得很有趣，也能多元學習。

原住民 阿美族 小學 汐止 傳統文化

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