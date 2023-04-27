汐止有9成山坡地 區公所防汛整備重點避難收容

汐止區有九成山坡地，當遇到災害時如何應變很重要，今(27)日汐止區112年防汛演練選在東山里舉行，新北市政府秘書長邱敬斌帶隊視察各單位防汛整備工作，針對警戒疏散時的避難收容實際演練，希望讓民眾了解流程，將可能的災害降到最低。

新北市政府每年汛期來臨前會啟動首長防汛視察，針對各區公所防汛工作準備進行總檢查，27日上午防汛視察是由秘書長邱敬斌帶隊，偕同新北市政府水利局、農業局、社會局、消防局等視察汐止區防汛工作及複合式防災演練情形。

新北市政府秘書長邱敬斌表示，當天防汛視察除了瞭解地方一線搶救災單位的各項整備工作，也實地走訪111年10月因尼莎颱風外圍環流影響所帶來的延長強降雨，造成汐止區東山里鵠鵠崙路邊坡崩塌，經農業局緊急搶災後的復建工程，併同瞭解行政院農業委員會水土保持局對災點的中長程計畫，地方與中央齊心，整備防汛工作量能，共同守護市民溫馨家園。

邱敬斌指出，汛期及颱風季節將到，這次視察防汛整備主要的原因也是因為汐止地區有九成左右土地都是山坡地，所以，今天演練主題主要的部分也就是在發生大型山坡地崩落時，人員的撤離、安置以及在救災過程中的所有整備工作。

東山里長虞恉剛說，在事前已經準備了大概兩個月的時間，把整備工作都全部演練過幾次，公所也全都動起來，為了以後有土石流災害發生或是任何的災害能有充分的準備，以後才不會手忙腳亂，覺得辦這活動非常有意義。