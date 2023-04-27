清理垃圾變拆屋趕居民 淡水里長盼國產署停止找麻煩
新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」，因地主是中央單位國有財產署近期也已經找了清理廠商來清除，而國產署卻要求在他們土地上的近30戶、80多人居民拆屋還地，否則就要申請承租，得回朔到民國82年。這也讓這些居民認為怎麼清理垃圾山後，卻要找他們的麻煩。
沙崙里長彭瑀筑表示，由於這裡住戶有些沒有稅籍資料，但部份卻有登記戶籍，而他們都是早期與這裡眷村共同合住而留下來的居民，居住在這裡超過三十多年，而這裡當初的垃圾山問題除了有些是部份住戶帶進來的餿水桶之外，更有些是被外地來的卡車所傾倒廢棄物，不能全都算在居民頭上，因此更希望市議員或立委可以協助來進行處理。
新北市議員陳偉杰表示，旁邊就是沙崙文創園區、上方還有淡海輕軌經過，為維護淡水國際形象 ，已要求環保局跟國產署協調，不要再擺爛。
里長彭瑀筑指出，這裡居民長期遇到的淹水問題也因為地權問題讓相關單位無法來施作排水設施，對此也希望地主國產署能夠與居民來開協調會，討論如何讓居民合法承租居住下來，別忽視市民應該有的權益。
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