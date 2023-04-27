快訊

獨／預告4月大規模開挖卻仍沒動靜？新竹棒球場最新狀況曝光

為何竹北天坑意外一再發生？結構專家點出2關鍵原因

公東高工遭列專輔學校 私校工會：偏鄉技職教育敲警鐘

北美館擴建打造地下美術館 都審會今同意雜項工程先行

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
地下層展間高落的量體，將形塑公園中波浪起伏的立體地景。圖／北美館提供
地下層展間高落的量體，將形塑公園中波浪起伏的立體地景。圖／北美館提供

北美館擴建工程是近年的重大公共工程開發案，新館將打造成獨特的覆土式地下美術館，台北市都審委員會今首次審議，申設單位欲徵求同意先行取得雜項執照後施工，經討論後，都審會同意地下連續壁的雜項工程先行，至地面層景觀部分，則請申設單位依委員意見修正，再提都審委員會審議。

台北市立美術館1983年成立，是台灣首座現當代藝術博物館，營運迄今多年，館舍老舊、空間及設備不敷使用，因此台北市文化局提出新的首都美術館計畫，打造前瞻性的藝術園區。北美館擴建工程採統包方式，總經費52.34億、統包工程經費44.31億，去年由福清營造股份有限公司／劉培森建築師事務所得標。

建築團隊以塑造「森林美術館」意象為目標，地面層以大量綠化及景觀設計留給市民森林般的開放空間，規劃一棟地上1層、地下2層的建築物，作為展演映空間、多媒體儲存空間、教育服務空間、行政空間及停車場等用途，去年9月30日開工動土，預計2027年完工。

申設單位今表示，依據統包精神「邊設計、邊施工」，希望徵求都審委員會同意先行施工，因雜照的地下工程與地上外觀的關係不是非常密切，盼能單獨申請並取得雜項執照，以進行地下室工程開工，爭取早日完工使用。

台北市都審委員會建議，北美館擴建案為地下美術館，地面層規劃設計仍應回應公園使用的定位、維持公園綠意。

委員會指出，該案目前規劃設計的地形似小土丘，因斜坡與中山北路側的人行方向垂直，應注意大雨衍生的地表逕流，以及無障礙通行等友善環境塑造。中山北路也是北市重要景觀綠廊，大量使用者主要從該側進入，應妥善考量北美館與中山北路側的介面及景觀。

都審委員會表示，同意地下連續壁的雜項工程先行，至地面層景觀部分，則請申設單位依委員意見修正，再提都審委員會審議。

北美館本館與新建館舍、周邊設施相對位置的示意圖。圖／北美館提供
北美館本館與新建館舍、周邊設施相對位置的示意圖。圖／北美館提供
台北市立美術館1983年成立，是台灣首座現當代藝術博物館。圖／北美館提供
台北市立美術館1983年成立，是台灣首座現當代藝術博物館。圖／北美館提供

美術館 北市 建築 文化局

延伸閱讀

新北校園圍牆傾15度變危牆 教育局爭取700萬修繕

北高雄三區配合管遷28日起停水23小時 近萬戶受影響

陸工程院士：雲計算有3瓶頸

南橫公路「魔王關」新武雄橋7月達陣 工程英雄感性告別原單位

相關新聞

台北「這博物館」文史資料錯誤百出？學者盼蔣市府解決

2002年位於台北市政府府內台北探索館正式完工啟用，當時台北市政府對外宣稱那是台灣第一座城市博物館，時至今日已經超過二十年。這個博物館定位是介紹台北市各地區的文化和歷史，當台北市有外賓來訪、國小、幼兒園的校外教學也經常被安排至此處。

遭綠營指控打人 王威元提告 總質詢上找侯友宜「討拍」

新北市議會議場昨爆發藍綠推擠糾紛，綠營指責王威元「揮拳打人」，引發王不滿，今午向綠營兩議員提告。王同時於下午質詢市長侯友...

侯友宜：中央行政效率太差 應省下民脂民膏

新北市議會今日總質詢，市議員黃桂蘭質詢時，期望新北市長侯友宜能夠當選總統，多多照顧新北市。侯友宜回應，新北有許多事情都要...

北巿議員曝3音檔轟環南變更設計人謀不臧 處長嗆：我不接受

台北市多處市場改建進度延宕，民進黨議員洪婉臻質疑，進度延宕是因市府不斷「契約變更設計」，洪今天也在議場放出三段建築師事務...

北捷稱1小時完成大巨蛋散場 林延鳳質疑「蔣市府太過天真」

台北大巨蛋拚年底試營運，未來若辦大型演唱會，北捷稱1小時內能完成散場，北市議員質疑，北捷假設大巨蛋走路至市政府站僅6分鐘...

世界獸醫師大會 新北動保處今晚搭渡輪與國際交流

今日是4月26日至29日為期4天第38屆世界獸醫師大會(WVAC)的第2天，來自世界各國獸醫師今晚將搭乘渡輪，行駛於淡水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦