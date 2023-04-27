北美館擴建打造地下美術館 都審會今同意雜項工程先行

北美館擴建工程是近年的重大公共工程開發案，新館將打造成獨特的覆土式地下美術館，台北市都審委員會今首次審議，申設單位欲徵求同意先行取得雜項執照後施工，經討論後，都審會同意地下連續壁的雜項工程先行，至地面層景觀部分，則請申設單位依委員意見修正，再提都審委員會審議。

台北市立美術館1983年成立，是台灣首座現當代藝術博物館，營運迄今多年，館舍老舊、空間及設備不敷使用，因此台北市文化局提出新的首都美術館計畫，打造前瞻性的藝術園區。北美館擴建工程採統包方式，總經費52.34億、統包工程經費44.31億，去年由福清營造股份有限公司／劉培森建築師事務所得標。

建築團隊以塑造「森林美術館」意象為目標，地面層以大量綠化及景觀設計留給市民森林般的開放空間，規劃一棟地上1層、地下2層的建築物，作為展演映空間、多媒體儲存空間、教育服務空間、行政空間及停車場等用途，去年9月30日開工動土，預計2027年完工。

申設單位今表示，依據統包精神「邊設計、邊施工」，希望徵求都審委員會同意先行施工，因雜照的地下工程與地上外觀的關係不是非常密切，盼能單獨申請並取得雜項執照，以進行地下室工程開工，爭取早日完工使用。

台北市都審委員會建議，北美館擴建案為地下美術館，地面層規劃設計仍應回應公園使用的定位、維持公園綠意。

委員會指出，該案目前規劃設計的地形似小土丘，因斜坡與中山北路側的人行方向垂直，應注意大雨衍生的地表逕流，以及無障礙通行等友善環境塑造。中山北路也是北市重要景觀綠廊，大量使用者主要從該側進入，應妥善考量北美館與中山北路側的介面及景觀。