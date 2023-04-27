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侯友宜：中央行政效率太差 應省下民脂民膏

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市議會今日總質詢，市議員黃桂蘭質詢時，期望新北市長侯友宜能夠當選總統，多多照顧新北市。侯友宜回應，新北有許多事情都要仰賴中央，很多不一定是金錢資源，有時是中央行政效率太低，又因物價上漲，使工程經費大幅上漲，不過這些錢都是民脂民膏，應該把經費省下來。

侯友宜說，自己處理過很許多新北的事情，非常清楚大小事，都有掌握好，期待用更快效率，中央與地方合作。這些年其實碰到許多阻礙，如行政效率低，又面臨物價上漲，會讓預算很難控制。

侯友宜說，這些都是來自民脂民膏，如果能把經費省下來，幫助更多辛苦人是很好的事，就像推出好日子愛心大平台也是一樣，幫助弱勢。自己認為，國家、人民需要同心齊力，讓台灣成為永續發展好地方。

新北市長侯友宜認為，中央有時行政效率太低，又因物價上漲，使工程經費大幅上漲，不過這些錢都是民脂民膏，應該把經費省下來。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜認為，中央有時行政效率太低，又因物價上漲，使工程經費大幅上漲，不過這些錢都是民脂民膏，應該把經費省下來。記者張睿廷／攝影

侯友宜

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