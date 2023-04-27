萬華加蚋文化節4月29日登場 33人將爭奪「挽豆芽」比賽冠軍

萬華民俗盛事「加蚋文化節」29日登場，萬華區公所指出，結合在地特產的挽豆芽比賽今年將正常舉辦，33名選手須以最快速度將豆芽去頭去尾，3分鐘內挽好最多豆芽的人就是贏家。

台北市萬華區公所今天表示，「加蚋」為南萬華的古地名，民國90年開始舉辦的「加蚋文化節」結合保儀大夫（尪公）祈福遶境及在地文化活動，已是萬華地區重要民俗慶典。

萬華區公所今年攜手地方宮廟、商圈及運動協會，將從4月29日至5月1日在廣照宮廟埕舉辦藝文展演、美食上菜、義剪等活動，其中以挽豆芽趣味比賽最受關注。

萬華區公所指出，南萬華過去以種植豆芽聞名，如今雖然逐漸產業轉型，豆芽仍深植地方共同生活記憶，因此挽豆芽比賽不僅象徵文化傳承，也能凝聚居民情感及社區意識。

萬華區公所介紹，今年的挽豆芽比賽將在4月29日下午4時登場，共吸引33名在地好手報名，選手須在3分鐘內以最快速度將豆芽去頭去尾，挽好的豆芽重量最重者即為冠軍。

萬華區公所表示，4月30日還有18家萬華特色商家進駐廣照宮，將廟埕打造為一日市集；5月1日是保儀大夫祈福遶境活動，歡迎民眾一同共襄盛舉。