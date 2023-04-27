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淡水消防隊獲贈勘災車 退休教授一圓妻生前遺願

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大學退休教授盧慶塘捐贈一輛150萬元消防勘災車輛，圓了愛妻生前的交代，更將妻子的照片緊握在手上，要她放心。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學退休教授盧慶塘捐贈一輛150萬元消防勘災車輛，圓了愛妻生前的交代，更將妻子的照片緊握在手上，要她放心。圖／紅樹林有線電視提供

新北市消防第三救災救護大隊滬尾消防分隊投入災害救援獲肯定，住在楓樹湖的淡江大學退休教授盧慶塘捐贈一輛150萬元消防勘災車輛，圓了愛妻生前的交代，更將妻子的照片緊握在手上，要她放心。

這台勘災車在昨天也正式交車，捐贈者盧慶塘教授更特別趕來關心，其實這背後更有一段感人的故事，盧慶塘在交車儀式現場帶著已經過世的妻子照片表示，由於妻子生前因為健康關係常常需救護車協助，在過世前更特別交代盧慶塘要做對社會回饋的善事，捐一輛車給消防分隊，因此盧慶塘這次圓了愛妻生前的交代，更將妻子的照片緊握在手上要告訴她，要她放心，這台勘災車將會幫助更多人。

新北市議員蔡錦賢更加碼近十萬元，幫這台勘災車設置警報器、無線電等設備，讓勘災車更符合消防需求使用。

新北市消防第三大隊長陳志德表示，更特別感謝盧慶塘夫妻對消防單位的肯定，也願意回饋社會捐助資源來支持救災救護，讓新成立的滬尾義消分隊有新的器材設備的注入。而盧慶塘教授雙腳有些許的不方便但還是帶著愛妻的照片座上勘災車的副駕駛來體驗，並且更希望未來這台勘災車可以帶著盧教授夫妻的愛心，幫助消防弟兄增加更多救災救護能量。

淡水 愛心 淡江大學

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