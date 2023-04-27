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三芝大湖路兩千株櫻花巡檢 市議員爭取補植及養護

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區大湖路上有將近兩千株的櫻花樹，市議員鄭宇恩來討論是否進行補植與養護的工作。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區大湖路上有將近兩千株的櫻花樹，市議員鄭宇恩來討論是否進行補植與養護的工作。圖／紅樹林有線電視提供

三芝區大湖路上有將近兩千株的櫻花樹，為了讓櫻花季花開的更好更美，每年三芝區公所都會定期來巡檢作業，近來由市議員鄭宇恩會勘，除了巡檢大湖路上的櫻花樹的生長狀況，更加也要來討論是否進行補植與養護的工作。

市議員鄭宇恩指出，大湖路沿線都有種植櫻花，花季吸引不少遊客到訪賞花，不過近來也發現部分花木健康狀況不佳、藤蔓攀附嚴重，因此也希望夠透過會勘，邀集景觀處加入巡檢工作並且資源協助，補植櫻花樹並且定期養護，藉以在來年能看見大湖路櫻花盛開榮景。

會勘過後，景觀處將會進行大湖路的櫻花樹補植作業，但櫻花的照護還是重於種植，因此市議員鄭宇恩也要求，景觀處在防汛期過後，若是還有剩餘經費，要將大湖路上櫻花的養護工作優先列入排程，藉以在明年花期來臨前為花木做好照顧，讓櫻花能夠更健康、花開得更好。

櫻花季 議員 賞花

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