新北校園圍牆傾15度變危牆 教育局爭取700萬修繕

新北市鶯歌國中學校圍牆多年下開始傾斜達15度，原意在保護的圍牆已成「危牆」，鶯歌國中家長尋求議員卓冠廷協助爭取修繕，獲教育局承諾共同協助，初估維修經費約700萬。

新北市議員卓冠廷與立委蘇巧慧服務處近日一同召集教育局等單位及校方現場會勘，發現圍牆傾斜狀況日益嚴重已達15度，肉眼清晰可見傾斜問題。卓冠廷認為，影響學生安全事關緊急，現場要求教育局全力協助學校。

鶯歌國中經教育局現場會勘，其側門圍牆有傾斜狀況，學校初估總經費預估約700萬，教育局將立即轉請教育部國教署申請補助經費，並同步請校方盡速辦理圍牆工程之規劃設計發包作業，和各方全力來協助校方完成修復工作。

卓冠廷則表示，感謝蘇巧慧委員已經向中央營建署成功爭取學校外圍人行道由前瞻計畫補助一半。卓冠廷也說，希望教育部全力協助學校，讓圍牆整修也趕上下半年度和人行道一起修繕，如此一來減少工程影響周邊通行的時間長度，更加圓滿。