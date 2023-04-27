新北清潔隊員夜點費 113年起調升5成增至120元

新北市環保局今天表示，自民國113年起，市內清潔隊員夜點費將從新台幣80元調升5成增至120元，估計約有2400餘名隊員受益，盼鼓勵在第一線辛苦打拚、夜間服勤的基層清潔隊員。

國民黨新北市議會黨團成員蔡健棠、蔡淑君、周勝考、林金結等人今天總質詢時表示，因物價波動厲害，希望調高夜間服勤的清潔隊員夜點費，讓工作幾乎全年無休的清潔隊員努力可被看見。

林金結等人指出，許多清潔隊員夜間工作、等待垃圾入場焚化，工作辛苦，新北市清潔隊員夜點費現為80元，雖因財政問題，無法比照台北市發放200元，但在經費可負擔的範圍內應增加夜點費，鼓勵並讓隊員感受到溫暖。

接受總質詢的新北市長侯友宜與新北市環保局長程大維討論後決定，自113年開始，夜點費將從晚間9時開始，比台北市計算的夜間10時、提前1小時計算，夜點費也從80元提升為120元，照顧基層清潔人員。

程大維表示，清潔隊員夜間收運結束後，仍要負責資源回收分類、載運垃圾進焚化廠、專線電話1999稽查等，且每人每日80元的夜點費已近30年未調整。清潔隊幹部也曾陸續在座談會議建言，調升夜點費符合期待，將納入明年預算編列。

新北市環保局工會理事長許效溢透過新聞稿指出，工會曾在勞資會議正式提案，並曾與環保局研商調升夜點費可行性，這次獲調升是對清潔隊員的肯定與鼓勵，感謝對第一線基層員工的照顧，希望未來一起優化工作環境，讓清潔隊員無後顧之憂。

新聞稿中，三重區清潔隊資源回收領班劉子昭表示，新北市人口多，垃圾量持續增長，負責夜間清運的清潔人員相當辛苦，樂見環保局能站在同一陣線聽到心聲。