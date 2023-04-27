北巿議員曝3音檔轟環南變更設計人謀不臧 處長嗆：我不接受

台北市多處市場改建進度延宕，民進黨議員洪婉臻質疑，進度延宕是因市府不斷「契約變更設計」，洪今天也在議場放出三段建築師事務所與市府市場處的內部會議錄音檔，質疑環南市場改建多次變更設計，市府疑似放水，並質疑北市府「人謀不臧、知法犯法」，市場處長陳庭輝不滿，直接回嗆「這八個字我不接受」，議員要求市府一周內調查。

台北市議會今天財建部門質詢，洪婉臻質詢市場改建議題，表示市場改建變更設計多，是改建進度落後主因之一，包括成功市場契約變更7次，變更項目18項、環南市場歷經15次變更，變更項目更高達83項，至今就契約變更預算增加的部分已破10億元。

議員也質疑，市場改變變更設計多，疑似有市府同仁做不該做的事放水，包括不蓋內外場分隔牆可能違反食品安全衛生規範GHP；還有不做分隔牆恐直接影響防火區劃。

洪婉臻今天在議場播放環南市場改建內部會議三段錄音檔，市場處有人稱飲食攤內外牆提案把它拿掉，之後要增建的話，攤商自已來用，不過建築事務所還有提醒，這樣可能會違反食品安全衛生規範GHP，市場處還是說，真的需要增設再來增設。

第二段錄音檔也提到會盡量放寬；第三段錄音檔則是談到二期二樓分隔牆不做，會直接影響到防火區劃，所以要做消防變更。議員質疑，環南第五次變更，花了五、六億元經費，是否有市府同仁帶頭違法？

陳庭輝表示，那個會他沒有去開，他不清楚，但「GHP是否違法不是設計單位說了算？」「設計廠商說要GHP，建築師懂什麼GHP？市府有一個輔導GHP的團隊...」，議員不滿，既然不專業要不要換掉？

陳庭輝回應嗆「我做到一半能換掉嗎？換掉又是北藝另外一個案子，我怎麼處理？」洪質疑北市府「人謀不臧、知法犯法」，陳回嗆「報告議座，這八個字我不接受。」

產發局長陳俊安回應，如果改建過程中，有人涉及不法，會來調查清楚，議員要求一周內提出調查報告。