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北捷稱1小時完成大巨蛋散場 林延鳳質疑「蔣市府太過天真」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋。本報資料照片
台北大巨蛋。本報資料照片

台北大巨蛋拚年底試營運，未來若辦大型演唱會，北捷稱1小時內能完成散場，北市議員質疑，北捷假設大巨蛋走路至市政府站僅6分鐘，也未考慮周遭場域、同時辦活動帶來的人流，直呼「蔣市府太過天真」，籲應用最壞情況加以想定，以免過分樂觀的誤判。北捷說，將視規模及影響範圍，擬疏導及管制計畫，亦啟動3級管制作業散場。

民進黨議員林延鳳指出，高雄世運主場館最大觀眾席次5.5萬，BLACKPINK演唱會僅開放4.5萬人入場，高捷近2小時才完全疏散，北捷卻稱啟動「3級人潮管制」，能在1小時內疏運，啟人疑竇，直言「高雄BlackPink經驗在眼前，就是給台北最好的提醒。」

北捷假設最大容留數達5萬9833人的大巨蛋，依市府交維計畫核定版最大散場數4萬1493人，且假定5成使用捷運離場「最高約2萬700人集中散場。」林延鳳質疑，北捷聲稱以「最嚴苛的假設」，全搭乘板南線往頂埔方向、夜間單向最高流量1.4萬人次，但不到4萬的運量明顯低估。

她提到，北捷也假定在國父紀念館站滿載管制的前提下，從大巨蛋步行至市政府站僅需6分鐘，依Google地圖計算，即使通行無阻仍需8分鐘，質疑北捷此等「迅速」的步行速度是從何估算？更未考慮其他區域若同時辦活動的人潮，甚至將來大巨蛋6.1萬坪附屬設施如飯店、商辦大樓等都會帶來人流，實際與理想狀況恐相差甚遠。

北捷回應，台北大巨蛋活動申請演出前，依規定應提送交通維持計畫，由市府交通局召集相關單位審查，北捷將配合市府核定的交維計畫疏運及相關管制措施、宣導。

北捷舉例去年跨年經驗，人潮管制期間約90分鐘，北捷向來重視旅客安全，辦理人潮管制經驗豐富，如大型活動於同時段辦理，勢必影響疏運時間，北捷將視活動規模及影響範圍，擬定相關車站的人潮疏導及管制計畫，散場時亦運用車站3級管制作業，並引導旅客分散搭乘。

台北大巨蛋未來若辦大型演唱會，北捷稱1小時內能完成散場，北市議員林延鳳直呼「蔣市府太過天真。」，應用最壞情況加以想定，以免過份樂觀的誤判。本報系資料照。
台北大巨蛋未來若辦大型演唱會，北捷稱1小時內能完成散場，北市議員林延鳳直呼「蔣市府太過天真。」，應用最壞情況加以想定，以免過份樂觀的誤判。本報系資料照。

大巨蛋

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