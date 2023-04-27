議員助理費23年沒調 工時長沒加班費...竟有人領最低工資

五一勞動節將至，各縣市議員公費助理這23年，從未調高公費助理薪資上限補助，除非議員自掏腰包，否則調薪難。有北市議會助理私下透露，正因為23年公費助理薪資上限補助都沒有調，有助理還在領最低工資2萬6400元，但每天工作時間超過12個小時，沒有加班費，導致有的辦公室流動率高。

還有議員辦公室則是聘不進辦公室的自聘助理，月薪只有2萬元，有活動才來上工，但因為地方服務、婚喪喜慶、宮廟活動多，工作時間也都很長。甚至還有議員會請工讀生幫忙跑攤。

不具名議員助理說，其實每間議員辦公室的狀況都不一樣，要看議員重不重視選民服務，地方服務做得比較少，就不會聘太多助理，可能少於8人，不過如果要兼顧選服、法案，每個辦公室公費助理人數8名其實不太夠。

至於每位助理的薪資，因公費助理薪資總額有上限，如果要讓助理薪水高一點，又不能少聘，有的議員只能自掏腰包，不然就是壓低薪水，但因避免違反勞基法，所以有助理領的是政府的最低薪資。

至於助理分為法務及地方服務的助理，法案要找議題、研究法案、寫書面質詢，也需要到現場會勘等；服務處助理事情則更多，地方大小陳情、選民服務、跑里長外，大大小小婚喪喜慶活動，如果是旺日，每天行程排滿滿，從早跑到晚，平均工時絕對要超過12小時。

由於去年北市議會前議長陳錦祥曾就議會助理補助費用總額上限、及允許地方政府編列加班費修法等議題，拜會立法院長游錫堃，不過修法至今不了了之，民眾黨議員林珍羽質疑，立法院公費助理補助費用總額高，加上也修法有加班費，但地方議會卻卡關，是否是因為國會助理關乎審核內政部相關預算，所以國會助理修法可以，但議會助理就不行，呼籲中央也應關注地方議會議員助理的勞動權益。